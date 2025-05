ENTREVISTA ¬ Exalumno del IPN aún debe ser juzgado por alterar fotos íntimas con IA

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– Diego "N", exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue sentenciado el 21 de mayo a cinco años privado de la libertad y a pagar una multa de más de 100 mil pesos por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. Sin embargo, aún están pendientes por resolver otras seis carpetas de investigación en su contra, así lo recuerda la abogada de las estudiantes que lo denunciaron por violentarlas sexualmente al alterar fotografías con inteligencia artificial y venderlas.

Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio del IPN de la carrera de Mercadotecnia Digital reportaron desde el 6 de octubre de 2023 que Diego tenía un iPad con fotografías sexuales manipuladas con inteligencia artificial de decenas de mujeres, también encontraron que las ofertaba y vendía como contenido pornográfico a otras personas, incluidos estudiantes, a través de grupos de Telegram; ese mismo mes fue detenido.

Valeria Martínez, abogada de ocho de las estudiantes que lo denunciaron, explicó que aún buscan sentenciar a Diego por el delito de violación a la intimidad sexual, que sanciona la difusión y producción de contenidos sexuales sin el consentimiento o autorización, y que está tipificado gracias a la Ley Olimpia.

Esta primera sentencia en contra del exalumno del IPN corresponde a una investigación iniciada de oficio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los casos pendientes contra Diego son sobre el delito de violación a la intimidad sexual. En diciembre de 2024, el Juez Francisco Salazar Silva de la Ciudad de México absolvió al joven en dos de estos casos. Desde entonces, las estudiantes evidenciaron que el juzgador perdió la oportunidad de emitir una sentencia histórica, porque se habría tratado de la primera en México y el mundo por ejercer violencia sexual con el uso de inteligencia artificial para alterar fotografías y videos.

Las estudiantes apelaron la sentencia absolutoria en estos dos casos y están a la espera de la respuesta del Poder Judicial. Además, siguen abiertas las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por las otras seis estudiantes.

Defensoras de los derechos de las mujeres y las estudiantes agrupadas en la Asamblea Colectiva Justicia Digital IPN han señalado que la justicia para las estudiantes es importante porque la violencia digital impacta en la vida real.

“El hecho de que no sea un cuerpo real, es mi rostro y algo que me identifica como persona, ya sea en el mundo real o en el mundo digital, es mi cara, es mi imagen, son mis tatuajes, es mi lunar. Es importante que sepamos que aunque no sea mi cuerpo y es mi rostro, me siguen identificando con esta imagen. Y sobre todo que me siguen cosificando. A las compañeras del Politécnico las cosificaron porque hicieron dinero a costa de ellas. Sabemos que Diego vendía sus fotos a otros grupos", mencionó la abogada Martínez.