El ICE detuvo en Florida a canadiense de 49 años. Lo aisló. Luego lo regresó, muerto

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que Johnny Noviello, ciudadano canadiense de 49 años y residente permanente en el país por más de tres décadas, falleció la tarde del lunes mientras permanecía bajo custodia en el estado de Florida por parte de las autoridades.

La víctima fue encontrada inconsciente alrededor de la 13:00 horas del pasado 23 de junio en el Centro de Detención Federal de la Oficina de Prisiones en Miami, según detalló la agencia estadounidense por medio de un comunicado.

Acto seguido, el personal médico le administró reanimación cardiopulmonar por medio de una descarga con desfibrilador externo, sin embargo, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami lo declaró sin signos vitales en punto de las 13:36 horas.

🚨 BREAKING: A Canadian man has died in ICE custody in Florida. His name was Johnny Noviello. He was 49.

ICE claims he was “found unresponsive” at a federal detention center in Miami. Medical staff tried to revive him. He was pronounced dead shortly after. The cause? Still… pic.twitter.com/IjusS6IxpW

— Brian Allen (@allenanalysis) June 26, 2025