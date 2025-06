Redadas encubiertas del ICE en Los Ángeles causan indignación; exigen se identifiquen

Según Los Ángeles Times, durante una reunión informativa efectuada la noche del viernes 20 de junio, la Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, compartió su preocupación por las redadas de ICE realizadas por personas enmascaradas.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles abordó el tema de los supuestos agentes federales enmascarados durante la reunión de la semana pasada.

La supervisora Kathryn Barger, única republicana en la junta, dijo que el ahijado de un miembro del personal fue detenido por dos hombres en un auto sin identificación con luces intermitentes y le dijeron que tenía una linda camioneta para alguien con su apellido.

“Les cuento esta historia porque no sabemos si eran agentes de ICE o no. Creo que puede haber gente haciéndose pasar por agentes de ICE, aprovechándose de esta población“, dijo Barger.

La supervisora Holly Mitchell dijo que le sorprendía observar repetidamente a supuestos agentes federales usando máscaras tipo esquí que cubren medio rostro en Los Ángeles durante el verano.

Mitchell sugirió que la Junta de Supervisores apoye un proyecto de Ley propuesto por legisladores estatales que propone prohibir a los miembros de las fuerzas del orden, incluidos los agentes federales, el uso de máscaras.

Entre los casos más recientes, este sábado se observó a siete hombres enmascarados cuando golpeaban violentamente a un jardinero, con tres hijos que sirven en el ejército de los Estados Unidos, antes de ser llevado en una camioneta no identificada.

La semana pasada, en Pico Rivera, un ciudadano estadounidense de 20 años fue golpeado por media docena de agentes federales enmascarados cuando llevaban a cabo una redada. El joven empleado de Walmart fue liberado unos días después y no ha sido acusado de agresión.

En Huntington Park, agentes federales enmascarados allanaron la casa de una mujer embarazada y con cuatro hijos con el argumento de que buscaban a un hombre indocumentado, operativo en el que estuvo presente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

California resident showing what Huntington Park on Pacific Boulevard looks like after an ICE raid

So peaceful. No traffic, not flooded with people and illegal street venders all up and down the streets

This is what California used to be before Democrats mass imported illegals pic.twitter.com/aJksYzhXGJ

