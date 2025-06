VIDEO ¬ Soldados de la Guardia Nacional acompañan a su madre latina a cita migratoria

Una oficina del ICE, ubicada en Chicago, citó a una madre hispana mediante un mensaje de texto, pero se presentó con sus dos hijos militares.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- Una curiosa situación se produjo recientemente en las oficinas del Servicio de Control e Inmigraciones de Aduanas (ICE) en Chicago. Una madre hispana que fue citada a presentarse llegó acompañada de dos soldados de la Guardia Nacional, y para sorpresa, se trataba de sus hijos.

De acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo, los jóvenes militares fueron con dos objetivos: acompañar a su madre, que tiene 20 años residiendo en Estados Unidos, y permitir que el uniforme hablara por ellos mismos.

Pese a que tiene un permiso de trabajo, la mujer hispana había recibido la citación del ICE a través de un mensaje de texto, hecho que le preocupó a ella y a sus hijos, quienes decidieron acompañarla hasta la oficina.

El reporte indicó que temían una posible deportación, debido a las fuertes políticas migratorias que ha implementado el Presidente Donald Trump desde su segunda llegada a la Casa Blanca. Sin embargo, la hispana se retiró del ICE sin inconvenientes.

The mother, who has a work permit and has lived in the area for more than 20 years, received a text message to report to an ICE check-in facility in Chicago. Her two sons, National guardsman, accompanied her.#AbolishICE #KnowYourRights pic.twitter.com/HzPZgoij5O

— About Face: Veterans Against the War (@VetsAboutFace) June 18, 2025