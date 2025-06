Agentes del Servicio de Inmigración acuden al Dodger Stadium y les niegan la entrada

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pretendían ingresar este jueves al Dodger Stadium, en Los Ángeles, California, para poder realizar arrestos a migrantes irregulares previo al partido del equipo de béisbol, sin embargo, la organización les negó la entrada.

En redes sociales, usuarios compartieron videos en los que se pueden ver a los agentes federales esperando en los alrededores del estadio e incluso bloqueando parcialmente algunos de los accesos al recinto. Medios locales indicaron que los agentes no dieron declaraciones a los medios.

People are gathering in front of dodgers stadium gate E demanding ICE OUT OF LA! Lots of media here too.

Get these fascist fucking pigs out of our city https://t.co/ou7v1YcmV4 pic.twitter.com/vlAVk57mgl

— People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 19, 2025