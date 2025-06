Fiscalía de Morelos reporta 83 "indicios" en fosa común en panteón ante denuncias

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó, el pasado 25 de junio, los resultados preliminares de la cuarta fase de intervenciones forenses en la fosa común del panteón municipal de Jojutla, Pedro Amaro. Según sus datos, entre el 26 de mayo y el 19 de junio, se registraron 83 “indicios”, de los cuales seis corresponden a bebés y uno a restos fetales.

La información de la Fiscalía de Morelos sobre esta nueva intervención se reveló luego de que el pasado domingo, colectivos de familiares de personas desaparecidas señalaron la recuperación de más de 60 cuerpos, incluidos al menos 10 bebés, más de 10 mujeres y una decena de restos óseos en la fosa común del panteón municipal. En ese sentido, la Fiscalía precisó que se tratan de "indicios" no de cuerpos.

“Están saliendo cosas que no imaginamos, no nos había tocado ver una situación así”, dijo la madre buscadora Romana García en una entrevista con el medio La Jornada. Otra madre buscadora, Amalia Alejandra Hernández, explicó que las cifras de los hallazgos no eran exactas por fallas de la dependencia estatal en la clasificación de los restos.