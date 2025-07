El Presidente de EU promulga su criticada Ley fiscal en el Día de la Independencia

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido su objetivo de firmar este viernes, coincidiendo con el Día de la Independencia, la "gran y hermosa" Ley fiscal que el jueves aprobó el Congreso, al término de un arduo complejo de tramitación que ha suscitado la división en el seno del Partido Republicano, pero que el mandatario ha celebrado como una "victoria".

Trump ha asegurado que se trata de "la Ley más popular" de Estados Unidos, reivindicando entre otras cosas el recorte masivo en impuestos y en gasto público, así como que se vayan a dedicar más fondos para "modernizar" las Fuerzas Armadas o mejorar la seguridad fronteriza. "Queremos unas fronteras fuertes", ha recalcado en un discurso.

SIGNED. SEALED. DELIVERED. 🧾🇺🇸

President Trump’s One Big Beautiful Bill is now LAW — and the Golden Age has never felt better. pic.twitter.com/t0q2DbZLz5

— The White House (@WhiteHouse) July 4, 2025