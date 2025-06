Trump anuncia que cancela, con efecto inmediato, negociaciones comerciales con Canadá

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que Washington pondría fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá debido a lo que calificó como “aranceles atroces” sobre los productos lácteos y un impuesto a los servicios digitales que grava a las empresas tecnológicas estadounidenses.

“Con base en este atroz impuesto, por la presente, ponemos fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá, con efecto inmediato”, dijo.

El republicano consideró que la medida imita a la adoptada por la Unión Europea "que ha hecho lo mismo" y con la que actualmente se encuentra en negociaciones, por lo que cortó la relación con el Gobierno canadiense y anunció que impondrá nuevos aranceles a ese país.

"Informaremos a Canadá sobre el arancel que pagarán para hacer negocios con los Estados Unidos de América en los próximos siete días. ¡Gracias por su atención!", escribió en su red social.

Canadá fue uno de los primeros países en padecer los embates de Trump en su segundo periodo al frente de la Casa Blanca. Primero fue la amenaza arancelaria con la que Trump logró que Ottawa se sumará a su ferviente lucha contra las drogas y obligó al entonces Primer Ministro Justin Trudeau a nombrar un zar del fentanilo y a redoblar la seguridad en sus fronteras.

Luego vino la amenaza de anexionar a Canadá como el estado número 51 de la Unión Americana en la que insiste cada que tiene oportunidad, tal como ocurrió en su encuentro con el Primer Ministro Mark Carney en la Casa Blanca el pasado 6 de mayo.

A esta se sumó una tercera afrenta que consistió en los gravámenes del 25 por ciento al aluminio y el acero, dos productos de los que Canadá es productora, así como a los coches. Aunque Ottawa logró evitar los aranceles recíprocos, aún mantiene los del aluminio y el acero.

La tensa relación entre Trump y Canadá también se ha visto marcada por la salida del entonces Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y un profundo sentimiento nacionalista con el que decidieron responder los canadienses, quienes llevan más de seis meses optando por los productos nacionales y rechazando los viajes a la Unión Americana.

Este mismo viernes, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció que las negociaciones comerciales abiertas con sus principales socios no estarán cerradas antes del 9 de julio, fecha límite para que entren en vigor buena parte de los aranceles impuestos por Donald Trump.

We’ve got peace deals, trade deals, and tax deals. This is what leadership looks like under President Trump. Scott Bessent on Fox News.

When is the next trade deal getting finalized?pic.twitter.com/SlnQ72K3xZ

— Tim (@Dragonboy155) June 27, 2025