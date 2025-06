Programa nuclear iraní sufrió daños severos, amplios y profundos, afirma Israel

Israel dio conocer este miércoles que los ataques contra el programa nuclear iraní fueron "amplios y profundos".

MADRID, 25 de junio (EUROPAPRESS).- El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, ha asegurado este miércoles que el programa nuclear iraní ha sufrido daños profundos, horas después de que Teherán confirmara que sus instalaciones resultaron "gravemente dañadas".

"No se trata de un golpe localizado, sino que ha sido sistemático", ha afirmado Zamir, reiterando que "el programa nuclear iraní sufrió daños severos, amplios y profundos". Horas antes, las propias FDI señalaron que era "demasiado pronto" para hacer una valoración, si bien celebraron haber cumplido "todos los objetivos".

"No permitiremos que Irán produzca armas de destrucción masiva", ha reiterado el jefe de las FDI para regocijo del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha recogido estas declaraciones en Truth Social, su propia red social.

"¡Israel acaba de declarar que las instalaciones nucleares fueron destruidas!", ha celebrado Trump, que ha aprovechado la ocasión para

arremeter de nuevo contra CNN y The New York Times, medios que a su juicio han estado "haciendo trampa" y "menospreciando" el trabajo de los bombarderos estadounidenses.

"Estos reporteros son simplemente malas personas y unos enfermos. Uno pensaría que estarían orgullosos del gran éxito que tuvimos, en lugar de intentar siempre hacer quedar mal a nuestro país", ha afeado el jefe de la Casa Blanca. Quien también ha destacado el éxito de esta "histórica" operación ha sido el Mossad, asegurando que "la amenaza iraní" ha sido "ampliamente neutralizada" gracias a la "extraordinaria colaboración" de las FDI, la propia agencia y Estados Unidos.

El conflicto estalló el 13 de junio después de que Israel lanzara una ofensiva militar contra Irán, que respondió lanzando sus propios ataques. Un intercambio al que se sumó poco después Estados Unidos bombardeando instalaciones nucleares iraníes. En represalia, Teherán disparó, previo aviso, una ristra de misiles contra una base estadounidense en Qatar, que se saldó sin víctimas.

Trump anuncia contactos con Irán la próxima semana

El Presidente Donald Trump ha anunciado que la próxima semana su Administración "hablará" con Irán, país con el que no descarta llegar ahora algún tipo de acuerdo tras dar por "destruida" gran parte de su capacidad industrial nuclear, si bien al mismo tiempo también ha apuntado que no cree que sea siquiera "necesario" que Teherán se comprometa a nada ahora.

"No me preocupa si hay un acuerdo o no. Lo único que le pedimos es lo que le pedíamos antes, que no tengan armas nucleares", ha recalcado Trump, durante una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya en la que ha vuelto a defender los informes de Inteligencia que, en su opinión, evidencian que el programa atómico iraní ha retrocedido varias décadas como consecuencia de los bombardeos en las plantas de Fordo, Isfahán y Natanz.

La capacidad nuclear de Irán está ahora "destruida", según el inquilino de la Casa Blanca, que ha comparecido ante los medios junto a los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, para hacer balance no sólo de la reunión con el resto de líderes aliados sino también de otros temas de la actualidad internacional como la escalada de las tensiones en Oriente Próximo.

En este sentido, ha insistido en que los bombardeos tuvieron "mucho, mucho éxito" y "allanaron el camino para la paz con un histórico acuerdo de alto al fuego", en alusión a la tregua que el martes se comprometieron a respetar tanto Irán como Israel.

Trump ha dado por hecho que este alto el fuego supondrá al menos de momento el final del conflicto, ya que ambas partes están "agotadas" tras luchar "muy duro". En el caso concreto de Irán, cree que se centrará en "intentar volver a levantar al país", para lo cual "necesitan dinero desesperadamente".

