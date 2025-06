Israel dispara e Irán le responde con fuego tupido después del anuncio de Trump

-Información en desarrollo

Ciudad de México/Washington (SinEmbargo y agencias).– A pesar de que el Presidente Donald Trump presumió en su red Truth Social y en las cuentas de la Casa Blanca un supuesto cese al fuego entre Israel e Irán logrado por él, las hostilidades entre ambos países persisten esta madrugada en Medio Oriente y la paz se hunde sin que dichas naciones se hayan sentado a la mesa.

Esta madrugada en la región, Irán lanzó su ataque más severo contra Israel, según agencias de noticias y medios de comunicación internacionales, lo que derrumba las aseveraciones de Trump de haber logrado paz entre ambos países.

De acuerdo con reportes de El País, Irán lanzó varias rondas de bombardeos con misiles hacia territorio israelí, muchos de los cuales impactaron la ciudad de Beersheba, lo que dejó al menos tres muertos. Los reportes dicen que los ataques se extendieron por alrededor de hora y media, impactando un edificio residencial y uno de los principales hospitales de Israel.

El diario estadounidense The New York Times también corroboró la información del ataque iraní sobre el sur de Israel durante las primeras hora de este martes.

A través de redes sociales, se han compartido videos que muestran tales ataques, que habrían sido realizados con misiles hipersónicos, debido a la velocidad con la que impactaron.

Horas antes, el Ministro del Exterior de Irán, Seyed Abbas Araghchi, señaló que, si Israel cesaba sus agresiones contra territorio iraní, ellos estaban dispuestos a hacer lo propio.

En una publicación que compartió en su cuenta de X, el funcionario mencionó que, no existía ningún acuerdo de alto al fuego con Israel, pero "siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 horas, hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después".

Asimismo, indicó que "la decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde".

En otra publicación, precisó que las fuerzas militares de Irán continuaron sus ataques hasta las 4:00 horas. "Junto con todos los iraníes, agradezco a nuestras valientes Fuerzas Armadas que siguen listas para defender a nuestro querido país hasta la última gota de sangre y que respondieron a cualquier ataque del enemigo hasta el último minuto", concluyó.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.

As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025