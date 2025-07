ENTREVISTA ¬ Una novela puede traer reflexiones sobre nuestra realidad: Liliana Blum

Liliana Blum publica Ráfaga roja, su debut en la novela histórica, un relato que transcurre durante la ocupación nazi en Países Bajos y que narra la vida de Hannie Schaft, un ícono de la resistencia neerlandesa.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Unos cuantos pasos separan a Johanna Schaft, una estudiante de leyes en la Universidad de Ámsterdam, de Hannie Schaft, quien disfrazada de hombre, obrero o soldado, llegó a convertirse en un ícono de la resistencia neerlandesa durante la ocupación alemana. Ambas son la misma persona. La distancia entre una y otra la traza la invasión nazi a Países Bajos.

La historia de Hannie la narra la escritora mexicana Liliana Blum en Ráfaga roja (Seix barral), su debut en la novela histórica. El relato transcurre en 1939, cuando en vísperas de Navidad, las noticias atemorizan a todos con la invasión de Hitler a Polonia. Y tiene su desenlace cuando la protagonista habla desde su encierro, ordenado por el mismo Führer.

“Debo serte honesta, no conocía a Hannie. Gran parte de lo que había leído sobre la Segunda Guerra eran libros como los hornos de Hitler, esta parte de los campos de concentración, el genocidio y las cosas que pasaron más bien en Polonia. Entonces mi editor me dijo: ‘Oye, Liliana, ¿te interesaría hacer una novela histórica? Porque hay este personaje que quizás te pudiera resultar interesante’. Entonces me la presenta y pues yo empiezo a investigar un poquito y lo poquito que veo es así de, ‘wow, es una chica que realmente fue una heroína, muy joven, y que hizo cosas extraordinarias para una mujer incluso en nuestros días ahorita’.

Blum recordó cómo al hablar de la ocupación nazi en Países Bajos se evoca el gran valor de Ana Frank que fue documentar en su diario lo que pasaba. Y en este caso, Hannie representa una figura totalmente contrastante. “De repente ahí está esta chica que no es judía, es cristiana, y que de repente es ella la que se pone a cazarlos y se vuelve un peligro, una piedra en el zapato para los que iban ocupando su país”.

Liliana Blum comentó que fue complicado reconstruir un personaje que sí existió, a diferencia de lo que ella ha trabajado en sus otras novelas. Por lo mismo compartió que optó por una primera y por un relato que se estructura con la protagonista en su encierro, unos días antes de que la liquiden los nazis. “Entonces realmente me meto en sus zapatos y me pongo a ver qué sentiría yo si supiera que mi muerte es inevitable, de que si delato a mis amigos quizás me dejen de torturar”.

“Se volvió algo muy íntimo, muy emocional y pues no voy a decir que terminé traumada, pero jamás había tenido estas sensaciones al escribir mis otros personajes, aunque les pasen cosas terribles; al saber que unos son inventados por mí y que esta chica sí vivió y fue de carne y hueso y lo que padeció no es ficción, pues me cambió totalmente la perspectiva como escritora”, apuntó.

Liliana Blum ahondó cómo en la actualidad persisten varias guerras en el mundo que expanden la reflexión, pero particularmente habló de la situación de violencia que se vive a lo largo y ancho del país. “Cuando hablamos de números, estadísticas, no lo podemos ver, pero cuando humanizamos, cuando llevamos esa violencia a nivel micro y vemos cómo lo padece una persona, creo que eso es lo que realmente a veces nos puede poner a pensar y conectar, y creo que lo vemos muy bien con ciertas reflexiones que hace Hannie sobre la actitud de los holandeses al ser invadidos de no hacer nada y por otro lado hay pues justamente los miembros de la resistencia que toman una postura activa y deciden luchar”.

“Creo que a veces si lo pensamos en el contexto nacional actual, es más cómodo no hacer nada; a veces los mexicanos hemos tomado esta actitud de pues bueno, mientras no me toque a mí de manera directa, puedo seguir mi vida como si nada. Lamentablemente estamos viendo esta onda expansiva de la violencia. Y lo vemos, por ejemplo, en Sinaloa, gente que no la debe, que está sufriendo. Entonces, creo que una novela, aunque sea histórica, nos puede traer muchas reflexiones e inquietudes que bien se aplican a nuestra realidad”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.