ENTREVISTA ¬ Cravioto expone plan anti gentrificación para vivienda accesible en CdMx

En entrevista con "Los Periodistas", César Cravioto, Secretario de Gobierno capitalino, aseguró que el Bando 1 no pretende expulsar a los extranjeros ni a las aplicaciones de alquiler de vivienda como Airbnb, al contrario, busca regular los costos de las rentas en la capital.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- César Cravioto, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el plan de vivienda presentado por el Gobierno de la Ciudad de México este día tiene como objetivo principal frenar la gentrificación en la capital del país y permitir que los capitalinos puedan regresar a estas colonias. En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el funcionario detalló que el Bando 1 y aseguró que el Gobierno busca equilibrar los precios de las rentas en la capital.

"Debe haber una serie de acciones, que implementa en este caso el Gobierno de la Ciudad, para frenar esta gentrificación y para que muchos pobladores puedan retornar a sus zonas. Pasa por rentas a un mejor costo, pasa por regular los alojamientos a través de apps, pasa por inversión pública para estabilizar precios de la vivienda, pasa por ayudar a que los comercios tradicionales de la zona se puedan mantener ahí y pasa por equilibrar, creo que lo importante es el equilibrio".

Cravioto señaló que el Bando 1 no busca expulsar a los extranjeros que viven en la ciudad, al contrario, indicó, tiene el objetivo de marcar límites a las aplicaciones de renta de propiedades como Airbnb.

"Está bien que algunas personas puedan rentar sus viviendas a través de estas aplicaciones, pero no todas. Está bien que vengan extranjeros y que puedan estar temporalmente en la ciudad, bienvenidos, pero no que colonias enteras prácticamente sea imposible que vivan mexicanos porque los precios sólo dan para quien gane en dólares o en euros. Tiene que haber un equilibrio. No pueden ser colonias que sean privativas para que cierto sector de la población pueda vivir en ellas [...] No queremos que se vayan los Airbabs pero sí regularlos".

Esta mañana, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el Bando 1, titulado "Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local", con el fin de atender los efectos de la gentrificación y el despojo en la capital del país. El documento fue publicado en la edición Bis de la Gaceta Oficial capitalina este día y plantea 14 acciones destinadas a mitigar el encarecimiento del suelo y de la vivienda, con énfasis en las zonas de mayor plusvalía.

“Queremos una ciudad que no esté dividida, que no excluya a la gente, sino que la población se quede”, señaló la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al explicar que este nuevo bando constituye una herramienta para ordenar el desarrollo urbano desde una perspectiva de justicia espacial.

Entre las medidas destacan la creación de una Defensoría Inquilinaria y la implementación de un sistema que limite los aumentos de renta por encima de la inflación. Además, se establece un Índice de Precios de Alquiler Razonable, con el propósito de ofrecer seguridad jurídica a los inquilinos frente a las alzas arbitrarias.

"Vamos a crear una defensoría de los derechos inquilinarios para que ayudemos jurídicamente a la gente y para que conciliemos entre arrendadores y arrendatarios para que no haya abusos", dijo Cravioto a "Los Periodistas".

El Secretario de Gobierno detalló que se pondrá especial atención en los precios de las rentas, pues los arrendadores suelen aumentar los precios a sus inquilinos sin ningún tipo de límite.

"La ley nos dice en el código civil que una vivienda en renta no puede incrementarse mas allá del incremento en la inflación del año anterior. Si yo rento un departamento en 10 mil pesos no puedo salir el próximo año a decirte que ya subió a 15 mil pesos. No, te tengo que aumentar el 3.5 o 4 por ciento de a cuerdo a la inflación".

Cravioto indicó que la primera parte del Bando 1 se implementará en zonas de tensión inmobiliaria, las cuales son señaladas por tener precios de renta excesivos.

"Hipódromo Condesa, Condesa, Roma Norte, Roma Sur, Juárez, Zona Rosa, Doctores, Buenos Aires, ahí vamos a entrar a hacer una intervención para regular los precios y para estabilizar. En la Hipódromo Condesa, Condesa ya se nos fueron al cielo, pero en las demás todavía podemos mantener precios que no se nos disparen".

Las 14 acciones del "Bando 1"

Estas son las medidas que conforman el "Bando 1", que fue anunciado por el Gobierno de la CdMx para combatir la gentrificación y garantizar el derecho a la ciudad:

Tope a rentas: Las rentas habitacionales no podrán subir por encima de la inflación anual; se crearán instrumentos jurídicos para garantizarlo. Índice de alquiler razonable: Se establecerá un índice para estabilizar precios en zonas de tensión inmobiliaria. Regulación de alojamientos temporales: Se reforzará la supervisión de viviendas en renta para estancias cortas y plataformas digitales. Defensoría de los derechos inquilinarios: Nuevo organismo público para proteger arrendadores e inquilinos, con facultades de mediación y sanción. Ley de Rentas Justas: Se presentará una iniciativa para regular precios de alquiler, evitar desplazamientos y equilibrar derechos. Fortalecimiento de vivienda pública: Se priorizará la construcción en zonas centrales y áreas tensionadas inmobiliariamente. Programa de arrendamiento social: Se ampliará de forma permanente el acceso a vivienda pública en renta para sectores vulnerables. Mejoramiento habitacional: Se expandirá el programa “vivienda nueva progresiva” para barrios populares y condominios familiares. Combate a la especulación: En coordinación con el sector privado, se impulsará vivienda asequible en zonas críticas. Plan Maestro territorial: Se definirá una ruta de planeación para reducir desigualdades urbanas en polígonos tensionados. Programa de arraigo comunitario: Se protegerá el espacio público y patrimonio cultural, histórico y artístico. Apoyo a comercios tradicionales: Se otorgarán estímulos, créditos y capital semilla a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) barriales, así como oficios locales. Gestión participativa del territorio: Las políticas se diseñarán con participación ciudadana activa y enfoque comunitario. Observatorio de Suelo y Vivienda: Nuevo centro para monitorear precios, contratos y dinámicas urbanas de arrendamiento.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/