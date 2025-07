PuntosYComas ¬ La Presidenta pide a la 4T humildad y sencillez: ¿quién le hace caso?

El propósito de la Ley de Austeridad Republicana es establecer la austeridad como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- En los documentos y acuerdos esenciales de Morena, y en los pronunciamientos de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, están muy claros los lineamientos de conducta, humildad, sencillez y austeridad que deben regir a quienes participan en el gobierno de la Cuarta Transformación y en su partido, imperativos éticos que sin embargo son violados por algunos de sus destacados militantes en sus viajes al extranjero, en los cuales se conducen con la misma ostentación y dispendio de quienes les antecedieron en el poder y en los cargos públicos.

Las recomendaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la conducta que deben asumir y distinguir a los integrantes de su gobierno y a los militantes de Morena son muy claras y las expresó en un documento que envió a la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, realizado el domingo 4 de mayo del 2025.

“Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros”, advertió Sheinbaum Pardo en una carta enviada a los participantes de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena realizado el domingo 4 de mayo del 2025.

HOMBRE AL AIRE

En los memoria de los morenistas debe estar presente todavía el video que se difundió el martes 12 de noviembre del 2024 en redes sociales, en el cual se observa al diputado federal morenisa Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría legislativa en el Palacio de San Lázaro, subirse a un helicóptero junto con Pedro Haces, coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados.

El helicóptero despegó desde el deportivo Venustiano Carranza, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde Monreal y Haces fueron acompañados por personal del área de Resguardo y de Protección Civil del recinto legislativo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados reconoció que de forma habitual utiliza helicópteros privados para traslados hacia el recinto y otros destinos, pero justificó que lo hace cuando se trata de atender emergencias, publicó el jueves 14 de noviembre del 2024 el periódico La Jornada.

“Morena es humildad. Morena no mira a nadie de arriba abajo a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Hagamos de la solidaridad, la fraternidad, el amor al prójimo, el amor al pueblo, los valores más importantes. Luchemos siempre contra la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo”, les señaló la Presidenta Sheinbaum Pardo a los consejeros nacionales de su partido, a quienes también les advirtió: “Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales, usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. Solo se justifica en una situación especial para una tarea indispensable”.

Fue énfatica la Presidenta al señalar que “Morena debe ser luz de honestidad y ejemplo en la sociedad. Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo y el principio de por el bien de todas y todos primero los pobres”.

LINEAMIENTOS ÉTICOS

Durante la celebración de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, realizado el domingo 4 de mayo del 2025 se citó el mensaje que el todavía presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a quienes participaron en Congreso Nacional de ese partido el 22 de septiembre de 2024, documentó en el cual el exmandatario conformó su retiro definitivo de la vida pública, política y partidista.

Les dijo López Obrador: “Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar”.

En la reunión del Consejo Nacional de Morena del domingo 4 de mayo del 2025 se esrableción el siguiente principio rector: “El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Quien aspire a representar a morena debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, conducirse con sobriedad y sin ostentaciones y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir”.

Del mismo modo, Morena advierte en el pronunciamiento de su Consejo Nacional que se considera contrarios a sus principios “realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados, sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto; promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias. La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios; morena es humildad [y por lo tanto no se debe] organizar eventos oficiales o partidarios con dispendio o exhibir eventos privados ostentosos”.

LUJOSA AUSTERIDAD

La austeridad republicana brillo por su ausencia en la celebración del cumpleaños del coordinador de operación política de la fracción de diputados federales de Morena, Pedro Haces. La reseña publicada el jueves 3 de julio del 2025 por el periódico Reforma describe: “El diputado Pedro Haces, coordinador de Operación Política de Morena y líder sindical, celebró su cumpleaños 60 junto con los legisladores de su partido en el lujoso club privado "Caroline's 400" del hotel St. Regis, un lugar "donde la exclusividad cobra vida", según reseña el propio restaurante. La fiesta de cumpleaños de Pedro Haces se realizó la noche del martes 2 de julio del 2025 en el lugar secreto más exclusivo de la Ciudad de México, que ofrece una “experiencia gourmet” advierte Reforma. Una tostada de atún cuesta 320 pesos; una mini-hamburguesa de cordero, 390 pesos; el lechón confitado, mil 100 pesos; la langosta a la mantequilla, 1,290 pesos; un solomillo de 130 gramos en salsa de queso, 790 pesos; y su platillo estelar: “Caviar Imperial”, una porción de 30 gramos acompañado de alcaparras, en 9 mil 900 pesos.

El pasado martes 22 de julio del 2025 Monreal Ávila confirmó que se encuentra en España, donde fue fotografiado desayundando en el restaurante del lujoso hotel Villa Magna, a donde acudió con su esposa para vacacionar y también para uno de los festejos por el cumpleaños número 60 de su mano derecha, el también Diputado Pedro Haces. La ausencia de Monreal se notó en el Consejo Nacional de Morena realizado el pasado domingo 20 de julio del 2025. Monreal aclaró que tiene "derecho a vacacionar", que lo hace con recursos propios y que viajó con su esposa para celebrar sus 40 años de matrimonio.

POR MANDATO DE LEY

La Ley Federal de Austeridad Republicana, promovida por el presidente López Obrador, fue promulgada el martes 19 de noviembre del 2019 y advierte que sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. Agrega que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a esta ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

El propósito de la Ley de Austeridad Republicana es establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Y se agrega además que los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en los presupuestos de egresos […] y por lo tanto, queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en la ley.

ESPAÑA, PORTUGAL Y JAPÓN

Pese a todas las disposiciones que pretenden imponer, hasta por mandato de ley, en el ámbito público, hábitos de austeridad republicana, el reciente jueves 24 de julio del 2025 nuestro diario digital SinEmbargo.mx reseñó que el Diputado plurinominal de Morena, Enrique Vázquez Navarro, fue captado en un exclusivo club nocturno en la isla de Ibiza en España. El video comenzó a difundirse este jueves, un día después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hiciera un llamado a "ejercer el poder con humildad".

Vázquez Navarro, quien es cercano al coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, fue captado en un video bailando en uno de los centros de entretenimiento más caros y glamorosos de España, en el exclusivo club nocturno "Lío", donde el acceso a una cena con espectáculo suele sobrepasar los 300 euros (seis mil 535.56 pesos) por persona, sin incluir bebidas.

El pasado viernes 25 de julio del 2025 la revista Proceso publicó que “contrario al discurso de austeridad de la llamada Cuarta Transformación, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, fue captado de vacaciones mientras desayunaba en el lujoso hotel Pousada de Lisboa, Portugal. Las fotos del hecho las dio a conocer el periodista Claudio Ochoa Huerta en su cuenta de X, acompañadas de la frase “Qué verano de ensueño para los morenistas en Europa. Que la Presidenta siga diciendo misa sobre la austeridad”.

Según Ochoa Huerta, el hotel en el que fue captado el expresidente nacional de Morena a mediados de julio es “uno de los más exclusivos de Portugal”. Se trata de un hotel de cinco estrellas en un antiguo edificio ministerial de la Plaza del Comercio, en el centro de la capital portuguesa y a unos pasos del río Tajo. Entre sus instalaciones está el restaurante RIB Beef &Wine, donde fue captado el exsenador acompañado de una mujer.

Este domino 27 de julio del 2025 nuestro diario digital Sinembargo.mx publicó: “Captan a Andy López en hotel 5 estrellas en Tokio”, se lee la mañana de este domingo en la portada de Reforma, uno de los principales medios de la prensa capitalina que retomó la información que difundió el reportero Claudio Ochoa Huerta, sobre las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la capital de Japón.

"En estos instantes, Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf, exmano derecha de AMLO, desayunan en el bufet del hotel Okura de Tokyo, un reconocido cinco estrellas de lujo", posteó anoche el periodista a través de su cuenta de X, antes Twitter. "La gorra y los lentes oscuros en sitios cerrados es lo de hoy en el Morena Tour", agregó Ochoa Huerta, ya que en los últimos días fueron exhibidos varios integrantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) en diversos destinos o lugares lujosos.

Los lineamientos están claros con respecto a la humildad, sencillez y austeridad con la que deben conducirse los servidores públicos surgidos de Morena. No todos los entienden así, como hemos observado en los ejemplos anteriores.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).