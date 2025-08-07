Lula y Modi enfrentarán juntos a Trump: fijan metas para crecer su vínculo comercial

Lula da Silva y Narendra Modi analizaron el panorama económico internacional y la imposición de aranceles unilaterales por parte de Estados Unidos. "Brasil e India son, hasta la fecha, los dos países más afectados", recordó el mandatario brasileño.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de Brasil y el Primer Ministro de India acordaron este jueves “defender el multilateralismo”, en un acto que se tomó como un abrazo público en respuesta al maltrato de Estados Unidos (EU). Los dos países se enfrentan a los aranceles más altos del mundo. Donald Trump aplicó impuestos universales al comercio con su país de 10 por ciento. Pero a Brasil e India, dos gigantes emergentes, los castigó con gravámenes del 50 por ciento.

Luiz Inácio Lula da Silva y Narendra Modi conversaron por teléfono durante casi una hora. “reafirmaron la importancia de defender el multilateralismo y la necesidad de enfrentar los desafíos de la coyuntura”, detalló el Gobierno de Lula en un comunicado que recogieron las agencias internacionales. Acordaron “explorar posibilidades de mayor integración” y fijaron la meta de elevar el comercio bilateral a “más de 20 mil millones de dólares” de aquí al 2030.

Lula y Modi anunciaron que se verán cara a cara a la brevedad, un gesto que sin duda encenderá el rostro de Trump.

El arancel del 50 por ciento a la India es uno de los más altos impuestos por Estados Unidos a cualquier país. El Ministerio de Asuntos Exteriores indios deploró el arancel y afirmó que importa petróleo ruso para satisfacer sus necesidades energéticas. No mencionó que India haya dejado de lado a sus proveedores tradicionales, Irak y Arabia Saudita, para comprar crudo ruso, que ahora adquiere con un descuento considerable sobre el precio mundial.

Telefonei, hoje, para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na conversa, que durou cerca de uma hora, recordamos os importantes resultados da visita de Estado que o primeiro-ministro Modi fez ao Brasil em 8 de julho. Discutimos o cenário econômico internacional e a… — Lula (@LulaOficial) August 7, 2025

“India pisa terreno más firme al afirmar que Trump la está castigando por acciones que varios otros países también están tomando en su propio interés nacional. Esto se refiere especialmente a China, y hasta ahora Trump está perdonando a su amigo Xi Jinping. Esto podría estar relacionado con su intento de alejar a China de su alianza con Rusia. Sin embargo, China está ayudando a Rusia con tecnología crucial para su esfuerzo bélico, y esta semana Ucrania mostró evidencia de que mercenarios chinos combaten con los rusos cerca de Járkov, en Ucrania”, dijo un editorial de The Wall Street Journal.

“Esperemos que Trump tenga una estrategia, ya que varios presidentes estadounidenses han dedicado tiempo y recursos a cortejar a India como contrapeso estratégico a China en la región Asia-Pacífico. Castigar a India con aranceles por la compra de petróleo ruso, pero dejar pasar a China, no le generará más amigos en Delhi. La mejor interpretación es que, al atacar a la India, Trump le está demostrando a Putin que se enfrenta a más sanciones y armas estadounidenses si se niega a negociar el fin de la guerra”, agregó.

Brasil, que importa desde Estados Unidos más de lo que le vende, fue castigado porque Trump es aliado de Jair Bolsonaro, parte de la alianza de ultraderecha que la Casa Blanca alienta en la región. Excluyó de los nuevos gravámenes importaciones clave para Brasil como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros. Pero incluyó el café y la carne.

“Está en juego la relación entre Estados Unidos y un socio estratégico cada vez más importante en Asia. India, la democracia más poblada del mundo, y Estados Unidos, la más poderosa, mantienen una relación inusual. Son amistosos, pero no cercanos, unidos por intereses mutuos y valores compartidos, especialmente en las últimas décadas”, dijo por su parte The New York Times.

“El miércoles, Trump parecía dispuesto a romper esa relación”, agregó el diario cuando se duplicaron los ya elevados aranceles a las exportaciones indias a Estados Unidos, “por su firme negativa a dejar de comprar petróleo a Rusia, en un intento de presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra”.

Es difícil cuantificar con exactitud qué perdería Estados Unidos si su relación con India se enfriase. India es un socio estratégico valioso para Estados Unidos, ya que actúa como contrapeso a China. También es importante para muchas empresas estadounidenses, como Apple, que ha trasladado parte de la fabricación de sus productos desde China a India.