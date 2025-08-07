Lula y Modi enfrentarán juntos a Trump: fijan metas para crecer su vínculo comercial

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 2:23 pm

El Presidente de Brasil, Lula da Silva, y el Primer Ministro de India, Narendra Modi, acordaron “defender el multilateralismo” en respuesta al maltrato de EU.

Artículos relacionados

Lula da Silva y Narendra Modi analizaron el panorama económico internacional y la imposición de aranceles unilaterales por parte de Estados Unidos. "Brasil e India son, hasta la fecha, los dos países más afectados", recordó el mandatario brasileño.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de Brasil y el Primer Ministro de India acordaron este jueves “defender el multilateralismo”, en un acto que se tomó como un abrazo público en respuesta al maltrato de Estados Unidos (EU). Los dos países se enfrentan a los aranceles más altos del mundo. Donald Trump aplicó impuestos universales al comercio con su país de 10 por ciento. Pero a Brasil e India, dos gigantes emergentes, los castigó con gravámenes del 50 por ciento.

Luiz Inácio Lula da Silva y Narendra Modi conversaron por teléfono durante casi una hora. “reafirmaron la importancia de defender el multilateralismo y la necesidad de enfrentar los desafíos de la coyuntura”, detalló el Gobierno de Lula en un comunicado que recogieron las agencias internacionales. Acordaron “explorar posibilidades de mayor integración” y fijaron la meta de elevar el comercio bilateral a “más de 20 mil millones de dólares” de aquí al 2030.

Lula y Modi anunciaron que se verán cara a cara a la brevedad, un gesto que sin duda encenderá el rostro de Trump.

El arancel del 50 por ciento a la India es uno de los más altos impuestos por Estados Unidos a cualquier país. El Ministerio de Asuntos Exteriores indios deploró el arancel y afirmó que importa petróleo ruso para satisfacer sus necesidades energéticas. No mencionó que India haya dejado de lado a sus proveedores tradicionales, Irak y Arabia Saudita, para comprar crudo ruso, que ahora adquiere con un descuento considerable sobre el precio mundial.

“India pisa terreno más firme al afirmar que Trump la está castigando por acciones que varios otros países también están tomando en su propio interés nacional. Esto se refiere especialmente a China, y hasta ahora Trump está perdonando a su amigo Xi Jinping. Esto podría estar relacionado con su intento de alejar a China de su alianza con Rusia. Sin embargo, China está ayudando a Rusia con tecnología crucial para su esfuerzo bélico, y esta semana Ucrania mostró evidencia de que mercenarios chinos combaten con los rusos cerca de Járkov, en Ucrania”, dijo un editorial de The Wall Street Journal.

“Esperemos que Trump tenga una estrategia, ya que varios presidentes estadounidenses han dedicado tiempo y recursos a cortejar a India como contrapeso estratégico a China en la región Asia-Pacífico. Castigar a India con aranceles por la compra de petróleo ruso, pero dejar pasar a China, no le generará más amigos en Delhi. La mejor interpretación es que, al atacar a la India, Trump le está demostrando a Putin que se enfrenta a más sanciones y armas estadounidenses si se niega a negociar el fin de la guerra”, agregó.

Brasil, que importa desde Estados Unidos más de lo que le vende, fue castigado porque Trump es aliado de Jair Bolsonaro, parte de la alianza de ultraderecha que la Casa Blanca alienta en la región. Excluyó de los nuevos gravámenes importaciones clave para Brasil como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros. Pero incluyó el café y la carne.

“Está en juego la relación entre Estados Unidos y un socio estratégico cada vez más importante en Asia. India, la democracia más poblada del mundo, y Estados Unidos, la más poderosa, mantienen una relación inusual. Son amistosos, pero no cercanos, unidos por intereses mutuos y valores compartidos, especialmente en las últimas décadas”, dijo por su parte The New York Times.

“El miércoles, Trump parecía dispuesto a romper esa relación”, agregó el diario cuando se duplicaron los ya elevados aranceles a las exportaciones indias a Estados Unidos, “por su firme negativa a dejar de comprar petróleo a Rusia, en un intento de presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra”.

Es difícil cuantificar con exactitud qué perdería Estados Unidos si su relación con India se enfriase. India es un socio estratégico valioso para Estados Unidos, ya que actúa como contrapeso a China. También es importante para muchas empresas estadounidenses, como Apple, que ha trasladado parte de la fabricación de sus productos desde China a India.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
2

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
3

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.
4

La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?
5

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
6

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
7

Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

Los nuevos aranceles que Trump impuso al mundo entraron en vigor hpy, con lo que casi 70 países pagarán gravámenes específicos que oscilan entre el 10 y el 41%.
8

Trump cumple: aranceles entran en vigor; sólo México y China tienen prórroga: Ebrard

9

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

Claudia Sheinbaum aseguró que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 tienen prioridad.
10

Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026

11

La SCJN, en última sesión, ampara a Lorenzo Córdova y ordena a la SEP reeditar libros

En el espejo de Israel Vallarta
12

En el espejo de Israel Vallarta

13

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

El Gobernador de Oaxaca informó que analiza denunciar la presunta apropiación cultural de unos huaraches del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y Adidas.
14

Adidas lanza huaraches "Oaxaca Slip-On" y Gobernador acusa plagio; se evalúa denuncia

El Gobierno de Mark Carney ha puesto a México en la mira. Buscan más intercambio de mercaderías y servicios, otras líneas de flujos comerciales puerto a puerto.
15

México y Canadá construyen un puente de puerto a puerto, mientras Trump los dinamita

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Brasil, Lula da Silva, y el Primer Ministro de India, Narendra Modi, acordaron “defender el multilateralismo” en respuesta al maltrato de EU.
1

Lula y Modi enfrentarán juntos a Trump: fijan metas para crecer su vínculo comercial

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó este jueves en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 7.75 por ciento.
2

Banxico recorta tasa de interés en 25 puntos tras caída de inflación; queda en 7.75%

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión conjunta de empresas farmacéuticas por más 12 mil millones de pesos (mdp).
3

Farmacéuticas Boehringer, Carnot, Bayer y AstraZeneca invertirán 12 mil mdp en México

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
4

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

Claudia Sheinbaum aseguró que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 tienen prioridad.
5

Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
6

Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.
7

La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

Los nuevos aranceles que Trump impuso al mundo entraron en vigor hpy, con lo que casi 70 países pagarán gravámenes específicos que oscilan entre el 10 y el 41%.
8

Trump cumple: aranceles entran en vigor; sólo México y China tienen prórroga: Ebrard

La inflación anual se desaceleró a 3.51% en julio de 2025, informó el Inegi; ligó dos meses a la baja y llegó a su nivel más bajo desde diciembre de 2020.
9

La inflación anual desaceleró a 3.51% en julio: Inegi; es su menor nivel desde 2020

Otro Viernes de locos nos trae de regreso a Jamie Lee Curtis como Tess Coleman y a Lindsay Lohan como Anna.
10

RESEÑA ¬ Otro viernes de locos, el divertido regreso de Tess y Anna Coleman

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
11

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

12

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos