Trump cumple: aranceles entran en vigor; sólo México y China tienen prórroga: Ebrard

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- "¡Es media noche! ¡Miles de millones de dólares en aranceles fluyen a hacia Estados Unidos ahora!", escribió esta media noche Donald Trump en Truth Social al hacer efectiva su amenaza: los nuevos aranceles que el Presidente de Estados Unidos (EU) impuso al mundo entraron en vigor este jueves, con lo que casi 70 países pagarán gravámenes específicos que oscilan entre el mínimo general de 10 y el 41 por ciento. En el adverso panorama comercial, sólo México y China lograron lo que parecía imposible: obtener una prórroga. En el caso del primero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consiguió que México no pague tarifas adicionales en los próximos tres meses y se posiciona, según las palabras del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como el país con la tasa efectiva más baja del mundo.

Donde naciones como Canadá, el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, fracasaron, México salió a flote de la guerra comercial de Trump luego de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acordara una prórroga de 90 días con el magnate republicano. La frontera entre ambas naciones, la profunda relación bilateral, y los resultados entregados en materia de seguridad lograron la única extensión arancelaria en el continente.

México paga actualmente aranceles de acero, aluminio y de otros productos que no se encuentran dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De no haber conseguido un acuerdo, México pagaría 30 por ciento de tarifas generales.

Trump anunció a principios de abril un arancel básico del 10 por ciento sobre las importaciones de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, así como otros más elevados para una larga lista de países. La medida fue suspendida poco después, durante 90 días, para permitir las negociaciones comerciales en un plazo que concluyó el 1 de agosto.

Los nuevos aranceles han entrado en vigor este jueves, según la orden ejecutiva firmada por el Presidente estadounidense y difundida la semana pasada por la Casa Blanca.

Algunos países, entre ellos Reino Unido y Japón, lograron acuerdos con el Gobierno estadounidense para reducir los aranceles. Por su parte, la Unión Europea aceptó un gravamen a sus exportaciones del 15 por ciento. Otros países, como India o Brasil, corrieron con mala suerte.

En concreto, el texto difundido por la Casa Blanca incluye una lista de casi 70 países en los que se aplicarán aranceles específicos que oscilan entre el mínimo de 10 y el 41 por ciento, como es el caso de Siria. La India, por comprar petróleo a Rusia, sufrió un castigo de hasta 50 por ciento de aranceles y Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, también tiene la misma proporción.

Aquellos estados que no figuren en el listado tendrán un gravamen predeterminado del 10 por ciento.

En suma, el Presidente de Estados Unidos anunció el miércoles la próxima imposición de aranceles de "aproximadamente" el 100 por ciento para la importación de chips y semiconductores, una medida con la que aspira a presionar para que las empresas muevan la producción de estos productos a territorios norteamericanos.

"Si fabricas en Estados Unidos, no habrá recargos", afirmó Trump, que ha abierto la puerta a que estas concesiones se extiendan también a las empresas que estén en proceso de trasladar la producción o adquieran ciertos compromisos, con la amenaza de "cobrar más adelante" si se incumplen estos pactos.

México tiene la tasa más baja: Ebrard

En México, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó el sitio privilegiado en el que se encuentra el país.

"Nada más hay dos países del mundo que tuvieron 90 días de prórroga. China y México. Toda Europa que es tan poderosa, además tuvieron hasta que pagar, van a tener que pagar 700 mil millones de dólares. Imagínate el susto", expresó el funcionario en una rueda de prensa en Quintana Roo.

Tras la firma del convenio del Polo del Desarrollo Económico del Bienestar en dicha entidad, Ebrard se mostró tranquilo ante los medios de comunicación: "México es el país que tiene la tasa efectiva más baja del mundo hoy, 6.5. Si promedias todo lo que exportas entre lo que te están cobrando de arancel. Ahora, ¿qué sigue? bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo".

El Secretario destacó las negociaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum para lograr el acuerdo comercial.

México logra acuerdo

El pasado 31 de julio, México logró un acuerdo con Donald Trump para exentar al país de pagar aranceles del 30 por ciento por un nuevo plazo de 90 días.

“Ha funcionado nuestra estrategia de 'cabeza fría', y defensa con firmeza de nuestros principios”, dijo durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, donde subrayó que gracias a esta postura, y a que ha mantenido una relación de respeto y sobre todo de no confrontación, es que pudo negociar exitosamente con su homologo estadounidense.

La Presidenta Sheinbaum detalló que en la llamada telefónica con el Presidente Trump acordaron que los aranceles de 50 por ciento al acero y de 25 por ciento al sector automotriz, aplicados en junio y marzo respectivamente, sólo son para el 25 por ciento de exportaciones que no están bajo las reglas de origen del T–MEC.

"Se mantienen los aranceles para automotriz, aunque, como ustedes saben, hay un descuento con las partes fabricadas en Estados Unidos y México, y Canadá también. Y mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio”, dijo la Presidenta. "Pero eso no quiere decir que se mantendrán los 90 días, nosotros seguimos trabajando en ello. Hay mucha comunicación".

Ese día, en entrevista con Los Periodistas, que se transmite por SinEmbargoAlAire, Juan Ramón de la Fuente comentó México tiene la mejor situación posible que pueda tener un país frente a esta nueva realidad del comercio internacional. "¿Y por qué lo digo? Porque tenemos todo nuestro tratado de libre comercio que representa más del 80 por ciento de nuestras exportaciones con cero aranceles", explicó.

“No nos subieron aquellos productos que estando fuera del tratado nos lo iban a subir, como ocurrió con prácticamente todos los otros países. No tuvimos que pagar una suma estratosférica para poder negociar como le ocurrió a la Unión Europea o a Japón, y además nos dan un plazo adicional de 90 días que solamente se lo han dado a China. Sí, sólo China y México tienen este plazo”, ahondó con respecto al trato diferenciado a México alcanzado por la Presidenta Sheinbaum.

