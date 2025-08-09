Una familia es abandonada tras asalto en autopista Puebla-Orizaba; la GN los rescata

Una familia que tenía como destino el estado de Hidalgo fue despojada de su camioneta.

Puebla, 8 de agosto (AmbasManos).- Seis integrantes de una familia fueron rescatados tras ser víctimas de asalto en la autopista Puebla-Orizaba en la zona de Atzitzintla.

Durante la noche de ayer y las primeras horas de este 7 de agosto se reportó alto total sobre la autopista con dirección a Puebla por labores de mantenimiento a la altura del kilómetro 232, en El Mirador.

Por lo anterior, la circulación vehicular fue desviada hacia la zona de Magueyes y luego hacia Atzitzintla. Sin embargo, en dicho tramo carretero hay nula seguridad y los delincuentes hicieron de las suyas.

Varios conductores fueron víctimas de asalto; les quitaron sus pertenencias y vehículos.

Una familia que tenía como destino el estado de Hidalgo fue despojada de su camioneta. Luego los delincuentes los obligaron a subirse a un vehículo Nissan Tsuru y fueron llevados a una zona despoblada.

Ahí los dejaron abandonados, no sin antes amenazarlos. Las víctimas optaron por ponerse bajo resguardo entre las veredas de los cerros y así buscar un lugar seguro.

Fue en los límites de Veracruz y Puebla donde uno de ellos logró contactarse con un familiar y pidió apoyo.

Así fue el rescate de la familia víctima de asalto en la Puebla-Orizaba

Al tomar conocimiento de lo sucedido, personal de la Guardia Nacional (GN) División Carreteras montó un fuerte dispositivo de seguridad. También participaron grupos de rescate para poder ubicarlos.

Caminando entre la maleza, laderas del cerro, campos de cultivo y ante la total oscuridad, se apoyaron con lámparas. Tras varias horas de camino, aproximadamente a100 metros del punto de ubicación, con silbidos y hablando, los oficiales de la GN se pusieron en contacto con los afectados.

Al ser ubicados, las personas estaban boca abajo, resguardándose tanto de la lluvia como de otros peligros.

Una familia que tenía como destino el estado de Hidalgo fue despojada de su camioneta. ¡Ya fue rescatada! #AmbasManos @Mau_Jimenz https://t.co/Dk4u2DLgcX — Ambas Manos (@Ambas_Manos) August 8, 2025

Tras ser rescatados fueron atendidos de manera oportuna, proporcionando chamarras a algunos de ellos. Entre las víctimas había una persona con discapacidad que se apoyaba con sus muletas.

Al corroborar que se encontraban con bien, inició el retorno hacia una zona segura y a pesar de las inclemencias del tiempo, el objetivo se logró.

Las personas que fueron llevadas por oficiales de la Guardia Nacional a recibir atención médica correspondiente. También les proporcionaron alimentos para después reunirse con sus familiares, quienes estaban sumamente preocupados por la situación que vivieron.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.