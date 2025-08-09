Sheinbaum inaugura hospital del ISSSTE en Tlajomulco para 380 mil derechohabientes

El nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Jalisco, inaugurado por la Presidenta Sheinbaum, contará con 250 camas censables, 262 camas no censables, 63 consultorios, 36 especialidades y equipos modernos de medicina nuclear.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este viernes el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, para encabezar la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La Jefa del Ejecutivo explicó que a partir del próximo lunes 11 de agosto comenzará a funcionar una parte del nuevo nosocomio, a la espera de que se concluya con la entrega de los equipos que hacen falta para brindar atención de todas las especialidades.

“Es una primera etapa la que se abre y poco a poco va a ir terminándose, sobre todo, el equipamiento que falta por llegar para que pueda tener todas las especialidades juntas. Entonces el lunes abre la primera etapa de este Hospital de Especialidades", dijo la mandataria.

Cabe destacar que el nuevo Hospital Regional del ISSSTE inaugurado en Tlajomulco de Zúñiga beneficiará a 380 mil derechohabientes que radican en Jalisco y estados aledaños como Nayarit, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.

La Presidenta Sheinbaum destacó que durante el periodo del 1 de octubre de 2024, día en el que inició su Administración, a inicios del 2027 se inaugurarán un total de 51 nuevos hospitales públicos del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS Bienestar.

El nuevo Hospital Regional de Tlajomulco de Zúñiga contará con 250 camas censables, 262 camas no censables, 63 consultorios, 36 especialidades y equipos modernos de medicina nuclear; para su construcción se destinó una inversión de casi tres mil millones de pesos (mdp),

Por su parte, el Director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que la institución a su cargo está viviendo una etapa de renacimiento gracias al programa La Clínica es Nuestra, la adquisición de nuevas ambulancias, la rehabilitación de quirófanos, así como la condonación y reducción de deudas con el FOVISSSTE.

Finalmente, el Gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Gómez Navarro reconoció el apoyo de la Presidenta a la entidad y se comprometió a fortalecer el nuevo hospital con obras complementarias como la rehabilitación de vialidades; ampliación de rutas de transporte público, así como facilitar los predios para la construcción de vivienda para las y los trabajadores de la salud.