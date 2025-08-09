Luis Armando Reynoso, hijo de exgobernador de Aguascalientes, muere en accidente

El hijo del exgobernador falleció junto con su esposa en un accidente en la carretera de León-Aguascalientes.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador del Partido Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, murió junto con su prometida Paula Ibarra ayer en un accidente de auto, cuando regresaba la entidad.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió cerca de las 19:00 horas del viernes en el kilómetro 85 de la carretera Federal 45, del municipio de Encarnación de Díaz, en Jalisco. El conductor del vehículo se habría perdido el control debido a las lluvias, lo que provocó que se saliera de la autopista.

Como resultado del accidente, el chofer de la pareja, identificado como Miguel González, resultó con lesiones graves y fue trasladado en helicóptero a un hospital de Aguascalientes.

Al sitio llegaron cuerpos de emergencia, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el lugar y llevaron a cabo el rescate de los cuerpos. También participaron bomberos de la Coordinación de Protección Civil de Jalisco.

El deceso de Luis Armando Reynoso López y su prometida, Paula Ibarra, fue confirmado por la Gobernadora María Teresa Jiménez, quien expresó sus condolencias al exmandatario panista en redes sociales.

"Me uno a la pena que embarga a la familia del exgobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y su prometida María Paulina Ibarra", escribió.

Luis Armando Reynoso se hizo famoso por exhibir en distintas ocasiones excesos y lujos, a través de fotografías y videos en redes sociales.

En septiembre de 2011 se hizo público un video donde se observa una lujosa fiesta organizada por el hijo del exgobernador panista cuando festejó sus 26 años.

En el video producido por el propio Reynoso López, se observaba cómo lanzaban al agua un auto Mini Cooper y bebían champaña mientras miraban fuegos artificiales y bailaban con música electrónica que tocó un niño DJ de nueve años de edad que, según trascendió entonces, habría cobrado cien mil pesos por tocar en la fiesta del hijo de Reynoso Femat.

En 2017, un Juez condenó a Reynoso Femat a casi tres años de cárcel por transferir dinero robado de Aguascalientes a bancos estadounidenses, donde Luis Armando Reynoso López compró bienes raíces de San Antonio, Texas. Las adquisiciones atrajeron la atención de las autoridades estadounidenses, quienes iniciaron en ese año una investigación.

Según los fiscales, el salario de Reynoso Femat como Gobernador mexicano fue de 142 mil dólares. Su hijo, Luis Armando Reynoso López, no tenía "un historial laboral significativo ni ganancias”, por lo que no pudo haber adquirido esas propiedades en Estados Unidos.

Cabe destacar que, en 2019, el exgoberador Luis Armando Reynoso Femat fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión por el desvío de 13.8 millones de pesos en la compra simulada de un tomógrafo durante su Administración.