Coqueteo China-Brasil: Podemos ser ejemplo de autosuficiencia en Sur Global, dice Xi

En una llamada telefónica, los presidentes de China y Brasil reafirmaron su compromiso de afrontar los retos mundiales como el cambio climático y las crisis internacionales.

BEIJING, 12 ago (Xinhua).- El Presidente chino, Xi Jinping, aseguró este martes que su país está dispuesto a trabajar con Brasil para convertirse en un ejemplo de unidad y autosuficiencia entre las grandes naciones del Sur Global, y para construir conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible.

Xi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con el Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Las relaciones chino-brasileñas se encuentran en su mejor momento histórico, con la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Brasil y la alineación de las estrategias de desarrollo de ambos países, que han comenzado con buen impulso y avanzan de manera sólida y fluida, dijo Xi.

La parte china quiere trabajar con Brasil para aprovechar las oportunidades, fortalecer la coordinación y generar más resultados de la cooperación mutuamente beneficiosa, agregó.

Telefonei, na noite desta segunda-feira, 11 de agosto, para o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Na ligação, que durou cerca de uma hora, trocamos impressões sobre a atual conjuntura internacional e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia.… — Lula (@LulaOficial) August 12, 2025

Xi también reiteró que China apoya al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y respalda a Brasil en la protección de sus derechos e intereses legítimos, exhortando a todas las naciones a unirse para combatir con firmeza el unilateralismo y el proteccionismo.

Destacó que el mecanismo BRICS es una plataforma clave para construir consenso en el Sur Global y felicitó a Brasil por la exitosa organización de la reciente cumbre del bloque.

Xi hizo un llamado a los países del Sur Global a que salvaguarden juntos la equidad y la justicia internacionales, respeten las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y protejan los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo.

China y Brasil deben continuar afrontando juntos los desafíos globales, asegurar el éxito de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se celebrará en la ciudad brasileña de Belém, y promover el papel del grupo “Amigos de la Paz” en facilitar la resolución política de la crisis ucraniana, declaró Xi.

Por su parte, Lula sostuvo que Brasil concede gran importancia a sus relaciones con China y espera reforzar la cooperación, fomentar la alineación estratégica y promover un mayor desarrollo de los lazos bilaterales.

Informó a Xi sobre la situación reciente de los vínculos de Brasil con Estados Unidos, así como sobre la postura de principios inquebrantable de Brasil en la defensa de su propia soberanía.

Lula elogió los esfuerzos de China para adherirse al multilateralismo y salvaguardar las normas del libre comercio, así como su papel responsable en los asuntos internacionales.

La parte brasileña está lista para reforzar la comunicación y la coordinación con China en mecanismos multilaterales como el BRICS, oponerse a las prácticas de intimidación unilateral y defender los intereses comunes de todos los países, concluyó Lula.