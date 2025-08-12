Coqueteo China-Brasil: Podemos ser ejemplo de autosuficiencia en Sur Global, dice Xi

Xinhua

12/08/2025 - 3:36 pm

China y Brasil refuerzan alianza estratégica.

Artículos relacionados

En una llamada telefónica, los presidentes de China y Brasil reafirmaron su compromiso de afrontar los retos mundiales como el cambio climático y las crisis internacionales.

BEIJING, 12 ago (Xinhua).- El Presidente chino, Xi Jinping, aseguró este martes que su país está dispuesto a trabajar con Brasil para convertirse en un ejemplo de unidad y autosuficiencia entre las grandes naciones del Sur Global, y para construir conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible.

Xi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con el Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Las relaciones chino-brasileñas se encuentran en su mejor momento histórico, con la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Brasil y la alineación de las estrategias de desarrollo de ambos países, que han comenzado con buen impulso y avanzan de manera sólida y fluida, dijo Xi.

La parte china quiere trabajar con Brasil para aprovechar las oportunidades, fortalecer la coordinación y generar más resultados de la cooperación mutuamente beneficiosa, agregó.

Xi también reiteró que China apoya al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y respalda a Brasil en la protección de sus derechos e intereses legítimos, exhortando a todas las naciones a unirse para combatir con firmeza el unilateralismo y el proteccionismo.

Destacó que el mecanismo BRICS es una plataforma clave para construir consenso en el Sur Global y felicitó a Brasil por la exitosa organización de la reciente cumbre del bloque.

Xi hizo un llamado a los países del Sur Global a que salvaguarden juntos la equidad y la justicia internacionales, respeten las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y protejan los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo.

China y Brasil deben continuar afrontando juntos los desafíos globales, asegurar el éxito de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se celebrará en la ciudad brasileña de Belém, y promover el papel del grupo “Amigos de la Paz” en facilitar la resolución política de la crisis ucraniana, declaró Xi.

Por su parte, Lula sostuvo que Brasil concede gran importancia a sus relaciones con China y espera reforzar la cooperación, fomentar la alineación estratégica y promover un mayor desarrollo de los lazos bilaterales.

Informó a Xi sobre la situación reciente de los vínculos de Brasil con Estados Unidos, así como sobre la postura de principios inquebrantable de Brasil en la defensa de su propia soberanía.

Lula elogió los esfuerzos de China para adherirse al multilateralismo y salvaguardar las normas del libre comercio, así como su papel responsable en los asuntos internacionales.

La parte brasileña está lista para reforzar la comunicación y la coordinación con China en mecanismos multilaterales como el BRICS, oponerse a las prácticas de intimidación unilateral y defender los intereses comunes de todos los países, concluyó Lula.

Xinhua

Xinhua

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

+ Sección

Galileo

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
1

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La restauración de la Virgen de la Macarena ha causado polémica en Sevilla. Ahora, la retirarán varios meses para una nueva modificación.
2

La Macarena necesitaba un retoque. Sevilla está encendida: se les pasó el maquillaje

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
3

El asesinato de la niña Dulce "está relacionado con narcomenudeo", revela Harfuch

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
4

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

Se entregan imputados por violación tumultuaria en Campeche.
5

Dos de los juniors señalados por violación tumultuaria se entregan a FGE de Campeche

La tristeza de López Obrador
6

La tristeza de López Obrador

La Presidenta Sheinbaum calificó como "ciencia ficción" los señalamientos de la oposición que afirman que la Reforma Electoral permitirá la reelección de AMLO.
7

¿La reelección de AMLO? “Mucha ciencia ficción”, responde la Presidenta a opositores

FGR informa que extraditó a 26 miembros del crimen organizado.
8

México extradita a EU a 26 narcotraficantes recluidos en diversas cárceles del país

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la sentencia que otorgó la absolución y libertad a Israel Vallarta, informó hoy Alejandro Gertz Manero.
9

La FGR apelará absolución de Vallarta; "es una obligación defender a víctimas", dice

La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, apelará la resolución del Juez que ordenó la liberación de Luis García Villagrán, acusado de tráfico de personas.
10

Gertz acusa que Juez no revisó 75 pruebas contra García Villagrán; apelará liberación

11

Excandidato del PAN ligado a Calderón-Mouriño es acusado en EU de sobornos en Pemex

Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Sheinbaum, la incidencia de homicidios disminuyó un 25.3%.
12

El homicidio cae 25% desde 2024 y julio 2025 es el mes con menos casos en una década

Rescatar Pemex
13

Rescatar Pemex

Agoniza la reforma electoral de Peña-PRIAN
14

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

La Fiscalía de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz fue víctima de tortura tras ser secuestrada por negarse a pagar extorsión, lo que ocasionó su muerte.
15

La Fiscalía de Veracruz confirma que tortura causó muerte de maestra Irma Hernández

Destacadas

Ver sección
Destacadas
China y Brasil refuerzan alianza estratégica.
1

Coqueteo China-Brasil: Podemos ser ejemplo de autosuficiencia en Sur Global, dice Xi

Surge la "Lady Combi".
2

VIDEO ¬ "¡Ya bájese!": Una mujer insulta y agrede a pasajeros; la llaman “Lady Combi”

FGR informa que extraditó a 26 miembros del crimen organizado.
3

México extradita a EU a 26 narcotraficantes recluidos en diversas cárceles del país

Integrantes de una familia detenidos por el asesinato de Fernandito en el Estado de México (Edomex) fueron vinculados por desaparición y acusados de secuestro.
4

Juez procesa a detenidos por caso Fernandito; les cumplimentan otra orden de captura

La restauración de la Virgen de la Macarena ha causado polémica en Sevilla. Ahora, la retirarán varios meses para una nueva modificación.
5

La Macarena necesitaba un retoque. Sevilla está encendida: se les pasó el maquillaje

La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, apelará la resolución del Juez que ordenó la liberación de Luis García Villagrán, acusado de tráfico de personas.
6

Gertz acusa que Juez no revisó 75 pruebas contra García Villagrán; apelará liberación

Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Sheinbaum, la incidencia de homicidios disminuyó un 25.3%.
7

El homicidio cae 25% desde 2024 y julio 2025 es el mes con menos casos en una década

Un microsismo de magnitud 1.2 se percibió en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México; no se han reportado daños ni afectaciones humanas ni materiales.
8

Un microsismo de magnitud 1.2 se percibe en la Álvaro Obregón, en CdMx; no hay daños

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
9

El asesinato de la niña Dulce "está relacionado con narcomenudeo", revela Harfuch

Se entregan imputados por violación tumultuaria en Campeche.
10

Dos de los juniors señalados por violación tumultuaria se entregan a FGE de Campeche

Sheinbaum ordena investigar corrupción en Pemex.
11

Sheinbaum pide a Pemex revisar si hay contratos con empresarios acusados de sobornos

La Presidenta Sheinbaum calificó como "ciencia ficción" los señalamientos de la oposición que afirman que la Reforma Electoral permitirá la reelección de AMLO.
12

¿La reelección de AMLO? “Mucha ciencia ficción”, responde la Presidenta a opositores