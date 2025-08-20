Silvano Aureoles falta a su audiencia en el Reclusorio Oriente; permanece prófugo

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 5:01 pm

Silvano Aureoles falta a audiencia de imputación; la FGR lo causa de peculado.

Artículos relacionados

La FGR acusa a Silvano Aureoles de un desfalco que asciende a tres mil millones de pesos en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Policía Federal.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó a su audiencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo pretendía imputar por asociación delictuosa y peculado. La Interpol busca al político prófugo en 190 países.

La Jueza de control Patricia Sánchez Nava preguntó al abogado de Aureoles, Ángel Echegaray, por qué no estaba presente su cliente. "Desconozco el motivo por qué no se haya presentado mi representado", zanjó Echegaray.

La impartidora de justicia explicó que Aureoles Conejo ha solicitado tres amparos en contra de órdenes de aprehensión de febrero a la fecha, sin embargo, para seguir con la protección judicial el político debía acudir ante el Juez Federal a conocer los cargos en su contra. Al no hacerlo, se notificará al juzgador que tramitó su amparo y podrá ser declarado como prófugo de la justicia.

A la audiencia, que duró aproximadamente 45 minutos e inició a las 10:00 en el Reclusorio Oriente, acudieron los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Contraloría de Michoacán y de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

La Jueza también negó entregarle copias de la carpeta de investigación a la defensa, pues sigue en curso un juicio de amparo.

Silvano Aureoles expedientes de caso de corrupción.
Abogados sacaron el expediente de control en el Reclusorio Oriente del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien continua prófugo y mantiene una orden de aprensión por parte de la Fiscalía de Corrupción. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

La FGR acusa a Aureoles de un desfalco que asciende a tres mil millones de pesos en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Policía Federal durante su mandato, entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2021, en las localidades de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.

En marzo, cuando se emitió la orden de aprehensión contra el exgobernador del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuatro exfuncionarios cercanos a Aureoles fueron detenidos e imputados por supuesto peculado y malversación de fondos públicos.

Entre los capturados se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP y Juan Antonio Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.

La red de corrupción de Silvano Aureoles

SinEmbargo informó desde abril de 2022 sobre una investigación iniciada en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Aureoles Conejo por una red de corrupción que habría comenzado a construir desde que fue Diputado Federal y supuestamente continuó cuando gobernó Michoacán (2015-2021).

El exmandatario también ha sido señalado por políticos locales por relacionarse con grupos del crimen organizado, a ello se suma que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán lo inhabilitó 11 meses como funcionario por no presentar a tiempo su declaración patrimonial cuando acabó su gestión, algo que Aureoles Conejo también negó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Despenalizar la palabra: un paso necesario para la libertad de expresión

"Despenalizar la palabra no significa impunidad, sino reconocer que el debate público debe resolverse en el terreno...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
1

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

2

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

3

#GenteAsí ¬ El día que Piña le dijo a Peña "usted decida" (y sí decidió)

4

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

Autor de la masacre de Los Cantaritos cae.
5

Fiscalía de Querétaro detiene a "El Chispa", autor de la masacre en "Los Cantaritos"

6

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

7

La Moraleja de Beatriz

8

Un autobús turístico se estrella en Nueva York; reportan varios muertos y heridos

9

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

La Semar dio a conocer que gracias a un operativo implementado por fuerzas federales se logró el decomiso de más de 900 kilogramos de cocaína cerca de Acapulco.
10

VIDEO ¬ La Semar asegura más de 900 kilos de cocaína que flotaba cerca de Acapulco

Kilmar Ábrego García
11

Kilmar Ábrego, emblema de la política migratoria de Trump, es liberado tras 5 meses

Latinos nacidos en EU, golpeados brutalmente por ICE, demandan al Gobierno de Trump
12

Latinos nacidos en EU, golpeados brutalmente por ICE, demandan al Gobierno de Trump

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
13

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

VIDEO ¬ “Lady Cineteca”: mujer desata pelea por hablar en película
14

VIDEO ¬ Mujer desata riña durante una función de cine; le apodan "Lady Cineteca"

AMLO y Sheinbaum
15

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Policía que mató a joven en la Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente

Colombia atraviesa horas de zozobra tras dos atentados en dos puntos del país que dejaron al menos una veintena de muertos.
2

Cifra de muertos por atentados en Colombia sube a 20; Petro confirma dos detenciones

VIDEO ¬ “Lady Cineteca”: mujer desata pelea por hablar en película
3

VIDEO ¬ Mujer desata riña durante una función de cine; le apodan "Lady Cineteca"

Autor de la masacre de Los Cantaritos cae.
4

Fiscalía de Querétaro detiene a "El Chispa", autor de la masacre en "Los Cantaritos"

La Semar dio a conocer que gracias a un operativo implementado por fuerzas federales se logró el decomiso de más de 900 kilogramos de cocaína cerca de Acapulco.
5

VIDEO ¬ La Semar asegura más de 900 kilos de cocaína que flotaba cerca de Acapulco

6

#GenteAsí ¬ El día que Piña le dijo a Peña "usted decida" (y sí decidió)

7

Un autobús turístico se estrella en Nueva York; reportan varios muertos y heridos

México tuvo más visitantes en 2024 que el año anterior, de acuerdo con datos del Inegi.
8

ENTREVISTA ¬ El Turismo de EU en México creció 2.4% en primer semestre de 2025

Kilmar Ábrego García
9

Kilmar Ábrego, emblema de la política migratoria de Trump, es liberado tras 5 meses

10

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.
11

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras nueva prórroga

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
12

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx