Silvano Aureoles falta a su audiencia en el Reclusorio Oriente; permanece prófugo

La FGR acusa a Silvano Aureoles de un desfalco que asciende a tres mil millones de pesos en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Policía Federal.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó a su audiencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo pretendía imputar por asociación delictuosa y peculado. La Interpol busca al político prófugo en 190 países.

La Jueza de control Patricia Sánchez Nava preguntó al abogado de Aureoles, Ángel Echegaray, por qué no estaba presente su cliente. "Desconozco el motivo por qué no se haya presentado mi representado", zanjó Echegaray.

La impartidora de justicia explicó que Aureoles Conejo ha solicitado tres amparos en contra de órdenes de aprehensión de febrero a la fecha, sin embargo, para seguir con la protección judicial el político debía acudir ante el Juez Federal a conocer los cargos en su contra. Al no hacerlo, se notificará al juzgador que tramitó su amparo y podrá ser declarado como prófugo de la justicia.

A la audiencia, que duró aproximadamente 45 minutos e inició a las 10:00 en el Reclusorio Oriente, acudieron los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Contraloría de Michoacán y de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

La Jueza también negó entregarle copias de la carpeta de investigación a la defensa, pues sigue en curso un juicio de amparo.

La FGR acusa a Aureoles de un desfalco que asciende a tres mil millones de pesos en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Policía Federal durante su mandato, entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2021, en las localidades de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.

En marzo, cuando se emitió la orden de aprehensión contra el exgobernador del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuatro exfuncionarios cercanos a Aureoles fueron detenidos e imputados por supuesto peculado y malversación de fondos públicos.

Entre los capturados se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP y Juan Antonio Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.

La red de corrupción de Silvano Aureoles

SinEmbargo informó desde abril de 2022 sobre una investigación iniciada en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Aureoles Conejo por una red de corrupción que habría comenzado a construir desde que fue Diputado Federal y supuestamente continuó cuando gobernó Michoacán (2015-2021).

El exmandatario también ha sido señalado por políticos locales por relacionarse con grupos del crimen organizado, a ello se suma que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán lo inhabilitó 11 meses como funcionario por no presentar a tiempo su declaración patrimonial cuando acabó su gestión, algo que Aureoles Conejo también negó.