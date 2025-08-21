Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

Redacción/SinEmbargo

21/08/2025 - 1:51 pm

Autoridades federales desarticulan una célula de tráfico de armas.

Autoridades federales realizaron un cateo el Edomex, uno en Nayarit y 14 en Jalisco, capturando a 14 personas, para desmantelar la estructura de una "célula relacionada con un grupo delictivo con amplia presencia en esos estados, dedicada a la compra, modificación y venta de armas, como su principal actividad ilícita".

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en al menos tres entidades del país, donde detuvieron a 14 personas, incluidas el líder de este grupo y siete operadores "de primer nivel".

En una operación coordinada, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se realizaron 16 cateos en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México, donde fueron detenidas 14 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas", informó este jueves el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Entre los detenidos, destacó, se encuentra Héctor Agustín “N”, alias "El Cachorro", identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal. Era además jefe de plaza del CJNG

"Como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, donde se detuvo a siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas", detalló la dependencia de Harfuch en un comunicado.

Además, en los cateos realizados se detuvo a cuatro personas más de las 10 que tenían orden de aprehensión, una de ellas encargada de resguardar una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico. Las autoridades también aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Los detenidos, junto con los materiales asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal, para esto se contó con el apoyo de traslado y custodia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

Además del "Cachorro", fueron detenidos Luis Diego "N", principal operador financiero de la estructura; Adily Paola "N", operadora financiera; Bernardo Enrique "N", encargado de la estructura logística; Javier Othón "N", alias “Jalisquillo”, dedicado a la compra y venta de arma para su distribución.

Además, cayeron Héctor Alejandro "N", encargado de modificar y elaborar piezas de armas; Kevin Darío "N", dedicado a la compra y venta de armas; Salvador "N", encargado de distribuir y modificar armas; Santiago de Jesús "N", vendedor minorista armas en Nayarit; y  Fernando Israel "N", dedicado a la compraventa de armas para su distribución.

Los detenidos en los operativos que no contaban con orden de aprehensión fueron Lilia "N", Ramón Alonso "N", Andrea Rosina "N" y Rogelio "N".

De norte a sur: el problema viene de EU

En enero, un reporte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) reveló que el 74 por ciento de las armas traficadas de Estados Unidos para los cárteles en México provienen de los estados de Texas, Arizona y California.

Los cárteles de Sinaloa y el CJNG son quienes, principalmente, controlan los territorios donde se hallaron las armas, alrededor del 82 por ciento.

En julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la FGR intercambiaron información que trajo consigo la identificación de 11 rutas de tráfico de armas procedentes de EU con destino a Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

En su informe, que contempla del 20 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025, las autoridades dan cuenta de cómo estos once canales van desde estados fronterizos estadounidenses y culminan en lugares como Chiapas, en la frontera con Guatemala y hasta entidades sureñas como Oaxaca y Guerrero.

El 43 por ciento del total de armas proviene del estado de Texas, una de las entidades más laxas en un país de por sí laxo con respecto a las leyes de posesión y compra de armas. Desde ahí salen entonces cinco rutas, también poco menos de la mitad del total halladas por las autoridades mexicanas.

Arizona, por su parte, acumula un quinto de las armas traficadas a México, con el 22 por ciento del total. Salen de esta entidad fronteriza cuatro rutas.  La única ruta de California sale de San Diego, y concentra el 9 por ciento de los ingresos de armas traficadas a México.

