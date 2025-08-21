RESEÑAS ¬ Nueve libros para todas las edades y gustos en este regreso a clases

Los materiales seleccionados por VR Editoras para este regreso a clases están diseñados para acompañar a los niños y jóvenes en cada etapa de su crecimiento, desde los primeros rompecabezas sensoriales hasta novelas que abordan temas complejos como el duelo, la identidad y la resiliencia.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– No hay como regresar a clases acompañado de buenas historias, libros para todas edades que promueven la creatividad, el pensamiento crítico y la conexión humana.

En ese sentido, VR Editoras compartió con la prensa nueve novelas que forman parte de su campaña Back to School, la cual está diseñada para inspirar a padres, educadores y estudiantes a aprovechar al máximo los recursos educativos disponibles en esta casa editorial.

“Nuestro Catálogo escolar 2025 incluye una cuidadosa selección de materiales originales, interactivos y especiales de literatura para todas edades, estos recursos multisensoriales que promueven la creatividad, el pensamiento crítico y la conexión humana”, se expone en el marco de esta iniciativa.

Estos son los libros:

EL ROBO DE LA MONA LISA

Una emocionante historia sobre el misterioso robo de la famosa pintura de Leonardo da Vinci, llena de intriga, arte y aventuras. Ideal para jóvenes lectores (12- 15 años) interesados en misterios, arte y crimen.

SHHH... NO LE DIGAS A NADIE

Un libro que explora secretos familiares y amistades complicadas, con un toque de humor oscuro y reflexiones sobre la individualidad. Ideal para: adolescentes (14-18 años) que disfrutan de historias con giros inesperados y personajes únicos.

PRANKESTEIN

Una divertida historia sobre bromas escolares que se salen de control, enseñando lecciones sobre empatía, responsabilidad y autoestima. Ideal para: niños de primaria (8-11 años) que disfrutan de tramas cómicas y situaciones cotidianas.

CORRER O MORIR, MAZE RUNNER

La primera entrega de la saga distópica de James Dashner donde un grupo de adolescentes debe sobrevivir en un laberinto lleno de peligros mientras buscan respuestas sobre su pasado. Ideal para: adolescentes (12-18 años) amantes de la ciencia ficción, acción y dilemas éticos.

HECHA DE ESTRELLAS

Una novela juvenil de Ashley Herring Blake que aborda temas de amor, duelo y reconstrucción emocional a través de una narrativa poética e íntima. Ideal para jóvenes (14-18 años) interesados en explorar emociones profundas y relaciones humanas.

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS. EL HECHIZO DE LOS DESEOS

Los hermanos Conner y Alex deben enfrentar nuevos desafíos mágicos cuando sus deseos comienzan a cobrar vida de maneras inesperadas en esta historia de Chris Colfer. Ideal para niños y preadolescentes (8-12 años) que disfrutan de fantasía, magia y aventuras.

RESTART

Gordon Korman relata en esta novela la historia de Chase Ambrose, quien despierta sin memoria tras un accidente y descubre que su antiguo "yo" era un bully. Ahora debe decidir si quiere cambiar o volver a ser quien era antes. Ideal para adolescentes (12-15 años) interesados en temas de redención, identidad y segundas oportunidades.

LAS EMOCIONES DE GASTÓN: ESTOY ENOJADO

Una historia ilustrada que ayuda a los niños a entender y manejar sus emociones, especialmente la ira, a través de las aventuras de Gastón. Ideal para: niños de preescolar y primaria (3-5 años) que están aprendiendo sobre inteligencia emocional.

EL LIBRO DE LA SELVA, MIS CUENTOS ANIMADOS

Una adaptación interactiva del clásico de Rudyard Kipling, con ilustraciones animadas y actividades para involucrar a los pequeños lectores. Ideal para: niños de preescolar (3-5 años) que disfrutan de cuentos clásicos con un toque moderno y dinámico.