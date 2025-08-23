Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

Autoridades de California negaron la libertad condicional a Lyle Menéndez, quien es acusado junto a su hermano de haber asesinado a sus padres en 1989, tras vivir años de abuso físico, psicológico y sexual.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Lyle Menéndez, uno de los hermanos condenados por el asesinato de sus padres en 1989, no obtendrá la libertad condicional, según decidió la junta de libertad condicional de California este viernes.

La audiencia, que tuvo lugar un día después de que se negara la libertad condicional a su hermano Erik Menéndez, mantuvo la sentencia de 50 años a cadena perpetua para Lyle, quien seguirá en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

Lyle, de 57 años, y Erik, de 54, fueron condenados en 1996 por el asesinato en primer grado de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills. Los hermanos argumentaron que actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual, físico y psicológico por parte de su padre, una defensa que no fue aceptada en su segundo juicio.

Aunque en mayo de 2025 un Juez redujo su sentencia a 50 años a cadena perpetua, haciéndolos elegibles para la libertad condicional bajo las leyes para delincuentes juveniles, la junta determinó que Lyle no cumple con los criterios para ser liberado.

JUST IN: Lyle Menendez receives same decision as brother Erik, a 3-year parole denial following marathon hearing. @ABC7 (Photo: CA Dept. Of Corrections and Rehabilitation) pic.twitter.com/T6V8VyU79t — Marc Cota-Robles (@abc7marccr) August 23, 2025

La decisión se basó en factores como el historial de comportamiento en prisión de Lyle, que incluye infracciones disciplinarias, y la evaluación de que aún representa un riesgo para la sociedad.

A pesar del apoyo de más de 20 familiares, quienes destacaron la rehabilitación y el trabajo de los hermanos en prisión, como programas de apoyo a víctimas de abuso y reformas penitenciarias, la junta priorizó las preocupaciones sobre la seguridad pública. El Fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, respaldó la decisión, afirmando que los hermanos no han mostrado un reconocimiento completo de sus crímenes.

Lyle podrá solicitar una nueva audiencia de libertad condicional en un plazo de 18 meses a tres años. Mientras tanto, los hermanos continúan buscando clemencia del Gobernador de California, Gavin Newsom, como otra vía para lograr su liberación.

El caso, que ha captado atención mundial gracias a documentales y series como Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story de Netflix, sigue dividiendo opiniones, con un creciente apoyo en redes sociales que aboga por su liberación debido a las alegaciones de abuso.