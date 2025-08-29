Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 8:19 am

Artículos relacionados

Las pensiones de 33 exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro oscilan entre los 700 mil pesos y los 999 mil 999 pesos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Raquel Buenrostro, titular de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, exhibió este viernes que hay 9 mil 457 extrabajadores de Luz y Fuerza del centro que reciben pensiones de entre 100 mil y un millón de pesos de manera mensual.

La funcionaria destacó que actualmente hay 14 mil extrabajadores que todavía reciben pensiones de Luz y Fuerza del Centro con un monto total de 28 mil millones de pesos, 33 de los cuales perciben un pago mensual que va de los 700 mil pesos a los 999 mil 999 pesos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Adiós a la testosterona

"Tres mujeres, tres capitalinas, tres egresadas de la UNAM, como Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El silencio que protege al silencio

"Una Presidencia que concentra tanto poder formal y que calla —o por lo menos no condena con...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
2

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
3

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
4

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

5

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
6

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

Lilly Téllez o Lourdes Mendoza son expositoras claras de la carencia de rumbo y de principios en el grueso del discurso opositor, sea partidista o periodístico.
7

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Gentrificación en pueblo originario
8

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

¿Qué hacer en la CdMx?
9

Lo mejor de la danza, teatro y fotografía toman este fin de semana la CdMx

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
10

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
11

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

"Alito" denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas" tras agredirlo.
12

"Alito" denuncia a Noroña ante la FGR y pide el Mecanismo de Protección a la Segob

China espera "independencia" de México respecto a política arancelaria.
13

México aumentaría aranceles a productos chinos; Embajada confía en "independencia"

Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.
14

El líder del PRI es acusado desde 2022. ¿Y cuáles son sus principales señalamientos?

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
15

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

¿Qué hacer en la CdMx?
2

Lo mejor de la danza, teatro y fotografía toman este fin de semana la CdMx

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
3

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

4

Sheinbaum recibe a Gianni Infantino y confirma sedes del Mundial 2026 en México

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
5

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

China espera "independencia" de México respecto a política arancelaria.
6

México aumentaría aranceles a productos chinos; Embajada confía en "independencia"

7

Lisa Cook demanda a Trump por "intento ilegal" para removerla de la Fed

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas.
8

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas

9

ENTREVISTA ¬ Diputada del PT dice que la agresión de “Alito” a Noroña fue premeditada

10

Gertz Manero urge a secretarios de Seguridad a “ganar las calles”; exige resultados

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
11

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

12

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo