Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

Las pensiones de 33 exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro oscilan entre los 700 mil pesos y los 999 mil 999 pesos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Raquel Buenrostro, titular de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, exhibió este viernes que hay 9 mil 457 extrabajadores de Luz y Fuerza del centro que reciben pensiones de entre 100 mil y un millón de pesos de manera mensual.

La funcionaria destacó que actualmente hay 14 mil extrabajadores que todavía reciben pensiones de Luz y Fuerza del Centro con un monto total de 28 mil millones de pesos, 33 de los cuales perciben un pago mensual que va de los 700 mil pesos a los 999 mil 999 pesos.