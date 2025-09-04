Un automóvil arrolla y hiere a varias personas en Berlín; descartan acto terrorista

Varias personas, incluidos menores de edad, resultaron heridas en Berlín luego de que un auto saliera del camino y las atropellara. Las autoridades alemanas descartaron que se trate de un ataque terrorista o intencionado.

BERLÍN, 4 sep (Xinhua).- Un automóvil arrolló hoy jueves a un grupo de personas en la capital alemana, Berlín, hiriendo a varias, entre ellas niños, informaron medios de comunicación locales.

Am Dohnagestell/Seestraße in #Wedding kam es heute Mittag zu einem #Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer soll bei roter Ampel vom Dohnagestell in die Seestraße abgebogen sein, dabei fuhr er mehrere Personen einer Fußgängergruppe an, die bei grüner Ampel kreuzten. Eine Frau… pic.twitter.com/1miqc6j3AG — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 4, 2025

El incidente ocurrió alrededor de las 13:10 (hora local), en el distrito de Wedding de la ciudad, donde varios niños sufrieron heridas leves y un cuidador resultó gravemente herido.

De acuerdo con los hallazgos iniciales de la policía, el vehículo se salió del camino, subió a la acera y atropelló al grupo. El cuidador y tres niños fueron trasladados al hospital. El conductor también sufrió heridas leves.

🇩🇪 A car crashed into a group of people in Berlin, several people were injured, including children, Bild reports. The group consisted of children aged 7-8. pic.twitter.com/8WELYHYKqG — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 4, 2025

Un portavoz de la policía afirmó que no hay indicios de un ataque violento o terrorista.