Un automóvil arrolla y hiere a varias personas en Berlín; descartan acto terrorista

Xinhua

04/09/2025 - 3:18 pm

Un automóvil arrolló hoy a un grupo de personas en la capital alemana, Berlín, hiriendo a varias, entre ellas niños, informaron medios de comunicación locales.

Artículos relacionados

Varias personas, incluidos menores de edad, resultaron heridas en Berlín luego de que un auto saliera del camino y las atropellara. Las autoridades alemanas descartaron que se trate de un ataque terrorista o intencionado.

BERLÍN, 4 sep (Xinhua).- Un automóvil arrolló hoy jueves a un grupo de personas en la capital alemana, Berlín, hiriendo a varias, entre ellas niños, informaron medios de comunicación locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:10 (hora local), en el distrito de Wedding de la ciudad, donde varios niños sufrieron heridas leves y un cuidador resultó gravemente herido.

De acuerdo con los hallazgos iniciales de la policía, el vehículo se salió del camino, subió a la acera y atropelló al grupo. El cuidador y tres niños fueron trasladados al hospital. El conductor también sufrió heridas leves.

Un portavoz de la policía afirmó que no hay indicios de un ataque violento o terrorista.

Xinhua

Xinhua

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

El argumento

"El argumento que la izquierda esgrimió como un reclamo popular contra los excesos de los gobernantes del...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
1

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
2

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
3

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
4

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
5

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
6

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Las y los ministros de la nueva SCJN han cumplido una de las principales promesas de la reforma al Poder Judicial: ya bajaron sus salarios.
7

Ministros de la SCJN cumplen promesa: bajan sus salarios. ¿Ganarán menos que Claudia?

Tras las declaraciones de "Alito" Moreno contra el Gobierno de México desde Washington, Claudia Sheinbaum afirmó que el líder del PRI sólo hace el ridículo.
8

Esperaban que le fuera mal a México: Sheinbaum. “‘Alito’ está haciendo el ridículo”

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
9

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
10

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

Gobierno lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?
11

El Gobierno de México lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

A partir de este mes, madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan por primera vez a secundaria podrán realizar el registro para la Beca Rita Cetina.
12

Beca Rita Cetina: ¿Ya tienes todo listo? Checa qué necesitas y pasos para el registro

13

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

El ejército israelí afirmó que controla 40% de la ciudad de Gaza en medio de sus operaciones para ocupar la zona, considerada por Israel como bastión de Hamás.
14

"Las operaciones continuarán": Israel afirma que ya controla 40% de la ciudad de Gaza

La Diputada Claudia Leticia Garfias denunció una agresión por parte del chofer de otro legislador de su partido.
15

Diputada de Morena denuncia a legislador local y Edil de Acolman por "agresión grave"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La tormenta tropical "Lorena" se debilitó frente a la costa de Baja California Sur, pero continúa provocando lluvias y vientos fuertes en la región.
1

“Lorena” pierde fuerza: ahora es tormenta tropical; mantiene lluvias en el noroeste

El ejército israelí afirmó que controla 40% de la ciudad de Gaza en medio de sus operaciones para ocupar la zona, considerada por Israel como bastión de Hamás.
2

"Las operaciones continuarán": Israel afirma que ya controla 40% de la ciudad de Gaza

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
3

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

A partir de este mes, madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan por primera vez a secundaria podrán realizar el registro para la Beca Rita Cetina.
4

Beca Rita Cetina: ¿Ya tienes todo listo? Checa qué necesitas y pasos para el registro

El director de la Conagua informó que como resultado de una revisión de títulos del líquido vital, se han identificado casos de acaparamiento e irregularidades.
5

La Conagua revisa concesiones irregulares; destaca el acaparamiento de César Duarte

En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
6

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que la reunión con Marco Rubio permitió reforzar coordinación en materia de seguridad, combate al tráfico de armas y temas migratorios.
7

La reunión con Rubio reforzó coordinación: CSP; celebra apoyo contra tráfico de armas

Las y los ministros de la nueva SCJN han cumplido una de las principales promesas de la reforma al Poder Judicial: ya bajaron sus salarios.
8

Ministros de la SCJN cumplen promesa: bajan sus salarios. ¿Ganarán menos que Claudia?

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
9

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

Tras las declaraciones de "Alito" Moreno contra el Gobierno de México desde Washington, Claudia Sheinbaum afirmó que el líder del PRI sólo hace el ridículo.
10

Esperaban que le fuera mal a México: Sheinbaum. “‘Alito’ está haciendo el ridículo”

El huracán “Lorena” provocará este jueves lluvias intensas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
11

“Lorena” golpeará a 6 estados con lluvias; no hay reporte de daños graves: Sheinbaum

El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter, registrado el domingo en Afganistán, superó los dos mil 200 muertos.
12

El potente terremoto en el este de Afganistán ya deja 2,205 muertos y 3,640 heridos