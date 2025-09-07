La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

Tres hombres, dos de ellos mexicanos, fueron arrestados en Polonia durante un operativo contra un narcolaboratorio, presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia, con apoyo de unidades antiterroristas, desmanteló hace unos días un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres, entre ellos dos mexicanos, presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, se explicó que el operativo se realizó el 3 de septiembre en una propiedad ubicada en el condado de Swiecie, en el norte de Polonia. Según las autoridades, los detenidos estarían involucrados en la producción y distribución de metanfetamina a gran escala.

Durante la intervención, los agentes incautaron más de 300 litros de metanfetamina líquida, precursores químicos como BMK y aproximadamente tres toneladas de reactivos empleados en la fabricación de drogas.

Kilkaset litrów płynnej metamfetaminy i półproduktów oraz kilka ton chemikaliów służących do wytwarzania metamfetaminy - to efekt akcji @CBSPolicji, pod nadzorem szczecińskiej @PK_GOV_PL, we współpracy z kontrterrorystami z BOA i SPKP w Bydgoszczy, przeprowadzonej w powiecie… pic.twitter.com/wrq1P9xOvI — Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) September 5, 2025

"El dictamen preliminar muestra que se podrían producir al menos 330 kilogramos de drogas terminadas con un valor en el mercado negro de no menos de seis millones de zlotys (es decir, 30 millones 971 mil 831 pesos)", precisó la policía polaca.

Los detenidos enfrentan cargos por pertenecer a un grupo delictivo organizado y por la producción masiva de estupefacientes. La Fiscal a cargo, Katarzyna Calów-Jaszewska, informó que se solicitó prisión preventiva por tres meses mientras continúa la investigación.

Autoridades polacas señalaron que este hallazgo representa un duro golpe a las redes internacionales de tráfico de drogas que operan en Europa, y reafirmaron su compromiso de seguir combatiendo la producción y distribución de narcóticos en el continente.

Tras el hallazgo, compartieron advertencias sobre los riesgos para la salud y la seguridad de la población local, dado que la manipulación de químicos como BMK, así como reactivos para metanfetamina, puede generar explosiones, intoxicaciones y daños ambientales.