La SSC-CdMx detiene a 5 por narcotráfico en Cuajimalpa; asegura 900 dosis de droga

Gracias a dos acciones realizadas en la Alcaldía Cuajimalpa, la SSC-CdMx logró la detención de cinco personas señaladas por narcotráfico. En las operaciones también se aseguraron 900 dosis de distintas drogas.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), en coordinación con la Fiscalía capitalina y fuerzas federales, lograron la detención de cinco personas señaladas por delitos asociados a la venta de drogas, tras un par de cateos efectuados en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Las autoridades también lograron la detención de 900 dosis de droga.

A través de un comunicado, la SSC-CdMx informó que la acción tuvo lugar en las colonias Cruz Blanca y Cuajimalpa, en dos inmuebles que previamente habían sido identificados como presuntos lugares de almacenamiento de narcóticos, por lo que se establecieron vigilancias fijas y móviles en la zona.

Los datos recabados durante las indagatorias fueron presentados posteriormente ante un Juez de Control que liberó las órdenes de cateo, indicó la Secretaría, que contó con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), La Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Durante uno de los cateos se aseguraron 198 dosis de presunta metanfetamina, 170 dosis de polvo blanco con características similares a las de la cocaína y 129 dosis de mariguana. En el lugar también fueron detenidos dos hombres de 25 y 31 años de edad.

Por otra parte, en el segundo cateo se aseguraron 187 envoltorios de cocaína, 131 dosis en piedra de mariguana y 153 bolsitas plásticas que contenían la misma hierba. Además de la droga incautada también fueron detenidos dos hombres (de 25 y 27 años) y una mujer de 48 años.

La SSC-CdMx detalló que las cinco personas detenidas fueron informadas "de sus derechos constitucionales y, junto con la aparente droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso".

Asimismo, señaló que los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo el resguardo de policías con el propósito de continuar las indagatorias correspondientes.

"A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales", precisó la Secretaría, que reiteró su compromiso de mantener sus labores para la identificación y detención de generadores de violencia en la capital.