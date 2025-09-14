Un choque entre taxi colectivo y tráiler deja 15 muertos en carretera Mérida-Campeche

Un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo protagonizaron un choque en la carretera Mérida-Campeche que dejó un saldo de 15 personas muertas, informó la SSP de Yucatán.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Un choque ocurrido este sábado en la carretera Mérida-Campeche dejó un saldo de 15 personas muertas y dos lesionadas, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 127 de dicha autopista, en el tramo Chocholá-Kopomá, y estuvieron involucrados tres vehículos: un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo, detalló la dependencia en una publicación en la red social X, antes Twitter.

La dependencia detalló que entre las víctimas se encuentran el conductor del tractocamión, quien permaneció a bordo de la unidad, además de una persona que quedó calcinada al interior del taxi colectivo.