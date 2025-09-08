VIDEO FUERTE ¬ Tren embiste a autobús de pasajeros en el Edomex; hay 10 muertos: PC

En el accidente estuvieron involucrados un autobús de la línea Herradura de Plata y un tren de Canadian Pacific Kansas City de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Un tren de carga embistió a un autobús de pasajeros que circulaba por la carretera Atlacomulco-Maravatío este lunes, lo que dejó un saldo de 10 personas muertas y 41 lesionadas, según el reporte de Protección Civil del Estado de México (Edomex).

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas de este día en el municipio de Atlacomulco, y fue captado por cámaras de seguridad. El video de los hechos ya circula en redes sociales.

De acuerdo con información de autoridades mexiquenses, en el percance se vio involucrado un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, mientras que el ferrocarril es propiedad de la empresa Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC).

En un principio, autoridades mexiquenses dieron a conocer que el saldo por el choque de un tren contra un autobús fue de ocho muertos y 45 lesionados; sin embargo, dicha cifra se ajustó a 10 personas muertas y 41 lesionadas, informó el Coordinador de Protección Civil del Edomex, Adrián Hernández, durante una entrevista para Milenio.