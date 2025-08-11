El Tren México-Pachuca podría estar listo en 2027: Sheinbaum; obra lleva 4% de avance

Redacción/SinEmbargo

10/08/2025 - 6:42 pm

La Presidenta Sheinbaum visitó Hidalgo para supervisar los avances en la construcción del Tren México-Pachuca y declaró que podría estar terminado en el 2027.

Las obras de construcción del Tren México-Pachuca tienen un avance del cuatro por ciento al 10 de agosto, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que el proyecto estaría listo en el primer trimestre de 2027.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este domingo el estado de Hidalgo para supervisar los avances en la construcción del Tren México-Pachuca, donde declaró que esta obra podría estar terminada para el primer semestre del 2027.

"No solamente es una obra pública fundamental que va a generar empleos, que va a conectar ciudades, en esencia conecta familias, conecta desarrollo. Este tren queremos que esté listo en el primer semestre del 2027 y estamos trabajando en equipo”, dijo la mandataria.

La Jefa del Ejecutivo federal detalló que dicho proyecto tiene un avance del cuatro por ciento en su construcción, además de que ya fueron liberados los derechos de vía en más de 57 kilómetros, lo que permitirá un avance mayor.

Es importante destacar que el Tren México-Pachuca permitirá que las y los pasajeros puedan trasladarse hacia la capital hidalguense desde la estación Buenavista del Tren Suburbano, en la Ciudad de México (CdMx), en un tiempo estimado de una hora 15 minutos, lo que beneficiará a 108 mil pasajeros a diario.

La Presidenta Sheinbaum recalcó que la construcción de dicho proyecto forma parte del Plan México, ya que facilitará la conexión con el Polo de Desarrollo para el Bienestar que se ubicará en el estado de Hidalgo, el cual abarcará un terreno de 950 hectáreas.

También reiteró que el Gobierno federal destinó una inversión de 47 mil millones de pesos para esta obra que conectará a Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que en el tramo de Lechería a Santa Lucía la inversión fue de 27 mil millones de pesos.

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Andrés Lajous Loaeza, detalló que habrá un total de 15 trenes eléctricos operando en dicha ruta, los cuales ya están en proceso de licitación.

Agregó que el tiempo de traslado desde Pachuca a la CdMx será de una hora con 15 minutos, mientras que el tren alcanzará velocidades máximas de 130 kilómetros por hora.

La Presidenta Sheinbaum visitó Hidalgo para supervisar los avances en la construcción del Tren México-Pachuca y declaró que podría estar terminado en el 2027.
Las obras de construcción del Tren México-Pachuca tienen un avance del cuatro por ciento. Foto: Presidencia

