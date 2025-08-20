VIDEO ¬ Un vagón del Tren Maya se descarrila en Izamal, Yucatán; no hay lesionados

Un vagón del Tren Maya se descarriló en Izamal, Yucatán, durante el trayecto Cancún-Mérida sin que se registraran heridos. Autoridades investigan las causas.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).-Un vagón del Tren Maya se descarriló la tarde de este martes en la estación Izamal, Yucatán, cuando realizaba su trayecto entre Cancún y Mérida, confirmaron autoridades.

A través de un comunicado, el Tren Maya informó que el percance se registró en punto de las 13:48 horas en el tren 304, el cual circulaba sobre el Tramo 3, comprendido entre Calkiní, Campeche, e Izamal, Yucatán. A raíz de ello, la empresa indicó que la operación en este punto fue suspendida de manera temporal para llevar a cabo revisiones técnicas por parte de la Comisión Dictaminadora.

“A las 13:48 de esta fecha, [...] el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida [...] sufrió un percance de vía. Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa", destacó el Tren Maya en X, antes Twitter.

Asimismo, confirmó que no hubo personas lesionadas y señaló que se evalúan medidas de compensación para los viajeros afectados.

El incidente se dio a conocer por medio de videos difundidos en redes sociales, en los cuales se muestra el momento en que los pasajeros desalojaron el vagón afectado mientras elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardaban la zona.

El Tren Maya, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, continúa supervisando en el resto de las estaciones, donde el servicio opera con normalidad, pero no se ha dado a conocer cuándo se reanudará el servicio en la estación Izamal.

🔴 URGENTE: Así fue el desalojo de los pasajeros del @TrenMayaMX que se descarrilo y que golpeó a otro que estaba estacionado en la estación #Izamal. El #TrenMaya salía de la estación #Izamal que conecta #Calkiní en #Campeche con #Izamal en #Yucatán. pic.twitter.com/rGbW32YmBs — Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) August 19, 2025

Este es el segundo descarrilamiento en el Tramo 3 del Tren Maya. En marzo de 2024, un vagón se salió de las vías en la estación Tixkokob debido a una falla en la fijación de tornillos en un cambio de vía, de acuerdo con reportes oficiales.

Organizaciones locales y colectivos indígenas han reiterado que los accidentes ocurridos en Yucatán refuerzan la necesidad de mantener una vigilancia estricta sobre la construcción y operación del Tren Maya, considerado uno de los proyectos prioritarios del Gobierno federal.