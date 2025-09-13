Explosión de pipa en Iztapalapa suma 13 muertos; 40 hospitalizados y 30 dados de alta

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que se reportan 13 fallecidos, así como 40 personas hospitalizadas y 30 dadas de alta, tras el accidente en el Puente de la Concordia.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó este sábado a las 10:00 horas que, hasta el momento, suman 13 las víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia registrada el pasado 10 de septiembre en la Alcaldía Iztapalapa.

"Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta", explicó la dependencia capitalina.

Entre las víctimas se encuentran: la estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Cuautitlán, de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ana Daniela Barragán Ramírez; y la señora Alicia Teodoro, la abuela que protegió con su cuerpo a su nieta de las llamas.

La tragedia movilizó a la sociedad civil, que desde los primeros minutos del percance se organizó para trasladar a los heridos y a sus familiares a los hospitales, así como para ofrecer alimentos a los cuerpos de emergencias que laboraron en la zona del desastre y a quienes pecnortan a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

El Gobierno de la Ciudad de México ofrece atención integral a las víctimas que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la capital.

¿Quiénes son las víctimas mortales?

Las autoridades detallaron la identidad de las personas que perdieron la vida tras estos hechos ocurridos en el Puente de la Concordia.

Armando Antillon Chávez, 45 años

Ana Daniela Barragán Ramírez, 25 años

Misael Cano Rodríguez, 39 años

Irvino Uriel Carrillo Reyes, 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 40 año

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años

Eduardo Noé García Morales

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años

Juan Antonio Hernández Betancourt

Jorge Islas Flores, 50 años

Alicia Matías Teodoro, 49 años

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años

Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer el primer peritaje de la investigación de la volcadura y explosión de una pipa de gas el miércoles pasado.

"La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación", subrayó la Fiscalía capitalina, luego de que en redes sociales se especulara con esta posibilidad como la causa de la volcadura de la pipa.

De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas "presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición", indicó la dependencia. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

El personal pericial de la institución, especializado en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos, concluyó.

A la par de las diligencias, la Fiscalía de la CdMx mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.