Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 11

Redacción/SinEmbargo

13/09/2025 - 8:29 am

Alicia Teodoro muere

Artículos relacionados

Alicia Teodoro comenzó vendiendo dulces en el paradero, y luego pasó a ser la checadora de las combis que se detienen cerca del metro. 

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Alicia Teodoro Matías, mejor conocida como "la abuelita heroína" por salvar la vida de su nieta Azuleth al cubrirla con su cuerpo tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, falleció, confirmó este sábado la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

La dependencia dio a conocer que, al corte de las 05:34 horas, se reporta un nuevo fallecimiento, el de la señora Alicia Teodoro, con lo que sumarían 11 decesos. A la par, indicó que 43 personas aún permanecen hospitalizadas y 29 dadas de alta tras la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.

"Es importante precisar que la variación en el número total de víctimas se debe a la duplicidad de nombres. Se corroboró la identidad de personas qué ya habían sido registradas en más de una ocasión", explicó la Secretaría.

En el siniestro, cuyas imágenes han estremecido al país, resultaron heridas Matías Teodoro y su nieta, por lo que fueron llevadas al Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Estado de México.

Sin embargo, por la gravedad de las quemaduras, que afectaron el 90 por ciento de su cuerpo, Alicia fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, especializado en el tratamiento de lesiones por quemaduras, donde ayer falleció.

El miércoles, a las 14:20 horas, 10 minutos antes de que terminara su turno, una pipa que se había volcado momentos antes cerca del lugar, a la altura del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, explotó. Los más de 49 mil 500 litros que transportaba arrasaron todo a su alrededor. Las llamas alcanzaron a abuela y nieta.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, lamentó la muerte de la señora Alicia.

"Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame. Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes", escribió Brugada en X, antes Twitter.

La historia de Alicia

Abuela y nieta asistían diariamente al paradero de Santa Martha, cercano al epicentro de la explosión, donde la mujer trabaja como checadora. Ella se encargaba de cuidar a su nieta porque su hija, Jessica, era madre soltera y labora como intendente.

Así lo hizo cuatro años seguidos. La abuela comenzó vendiendo dulces en el paradero, y luego pasó a ser la checadora de las combis que se detienen en el lugar, un punto neurálgico ya que conecta con el Metro, la zona oriente de la capital y el Estado de México, desde donde vienen y van millones de personas a diario.

 

Al momento de la explosión, la abuela sólo tuvo tiempo de una cosa: de cubrir a su nieta con su cuerpo. "Ella ama intensamente a sus nietas", contó luego desde el Hospital Magdalena de las Salinas su hermana, la señora Sandra Matías. "Ella le dice ‘Achul, mi Achul’ a su nieta", relata.

En los videos que se compartieron en las últimas horas en redes sociales, Alicia aparece segundos después de la explosión. La ropa prácticamente evaporada, sin cabello, con quemaduras en todo el cuerpo. Pero la abuela incólume avanza a pasos firmes, con su nieta entre los brazos.

Un agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fue uno de los primeros en acercarse cuando ve a la mujer caminar por la avenida. "Córrele, el niño. ¿Cómo está? Dámelo", le pide a la mujer, que sólo puede emitir quejidos. El oficial toma a la bebé, mientras se nota cómo los restos de ropa pegada a la piel de ambas se separa con dificultad.

El policía tomó a la bebé y, con la ayuda de un conductor de moto, la llevó al Hospital General 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La abuela, que momentos atrás había acabado hincada ante el cansancio y las lesiones, se puede ver un video más sentada, esperando a ser atendida.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Tiroteos escolares en Estados Unidos: “un precio que vale la pena pagar”

Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa: 3 mil veladoras

"Las velas colocadas sobre la losa de cemento conformaban una multitud muda haciendo que los desaparecidos 'reaparezcan'...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
1

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, publicó en X imágenes con la placa del auto de la madre que abandonó a su hija recién nacida en la GAM.
2

Auto en el que huyó madre que abandonó a bebé en la GAM, fue identificado; la buscan

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
3

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
4

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
5

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

6

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
7

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

Odisea México, una experiencia inmersiva
8

¿Quieres viajar por el país sin salir de la CdMx? Odisea México lo hace posible

Alito le sigue los pasos a Lilly Téllez y denuncia en Fox News una "narco-dictadura".
9

Alejandro Moreno acusa en Fox News que es perseguido; señala "narco-dictadura"

La explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre en el puente de la Concordia dejó un saldo de diez personas fallecidas y casi un centenar de heridos.
10

CdMx y Edomex lloran la tragedia: Ell@s son las víctimas mortales de la explosión

Alicia Teodoro muere
11

Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 11

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
12

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

Los Malditos Refrescos por Alejandro Calvillo.
13

El Maldito Refresco

La SSPC informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo en Edomex.
14

Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
15

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alicia Teodoro muere
1

Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 11

Odisea México, una experiencia inmersiva
2

¿Quieres viajar por el país sin salir de la CdMx? Odisea México lo hace posible

La Presidenta Sheinbaum anunció que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas con un evento en el Zócalo de la Cuidad de México.
3

Cierre de la gira presidencial será el 5 de octubre en el Zócalo, anuncia Sheinbaum

La SSPC informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo en Edomex.
4

Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados

La Fundación Michou y Mau ofreció apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa para que sean atendidas en un hospital especializado en quemaduras de EU.
5

Michou y Mau ofrece apoyo en EU para menores quemados por explosión en Iztapalapa

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
6

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

La explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre en el puente de la Concordia dejó un saldo de diez personas fallecidas y casi un centenar de heridos.
7

CdMx y Edomex lloran la tragedia: Ell@s son las víctimas mortales de la explosión

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
8

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

El asesino, Tyler Robinson, proviene de una familia blanca y cristiana que está registrada como republicana; su padre es Ministro religioso y expolicía.
9

El EU de Trump se ahoga entre sus miedos, disparos, discurso violento, armas, odio...

La SSC-CdMx informó que con motivo de las Fiestas Patrias implementará un operativo especial que incluye revisiones del Alcoholímetro durante todo el día.
10

Conduce sin Alcohol aplicará 24 horas del 12 y hasta el 16 de septiembre en la CdMx

El Secretario General de la OTAN anunció la puesta en marcha de una iniciativa para reforzar la vigilancia y defensa ante incursión de drones rusos en Polonia.
11

La OTAN anuncia envío de más tropas para defender Polonia de ataques con drones rusos

El Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, dijo que quienes se burlen de la muerte de Charlie Kirk no serán bienvenidos en su país.
12

Landau dice que los extranjeros que se han burlado de Charlie Kirk no entrarán a EU