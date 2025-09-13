Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 11

Alicia Teodoro comenzó vendiendo dulces en el paradero, y luego pasó a ser la checadora de las combis que se detienen cerca del metro.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Alicia Teodoro Matías, mejor conocida como "la abuelita heroína" por salvar la vida de su nieta Azuleth al cubrirla con su cuerpo tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, falleció, confirmó este sábado la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

La dependencia dio a conocer que, al corte de las 05:34 horas, se reporta un nuevo fallecimiento, el de la señora Alicia Teodoro, con lo que sumarían 11 decesos. A la par, indicó que 43 personas aún permanecen hospitalizadas y 29 dadas de alta tras la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.

Tras lo sucedido en la Alcaldía Iztapalapa, informamos: Al corte de las 05:34 hrs, se reportan 11 personas fallecidas, 43 hospitalizadas y 29 dadas de alta. pic.twitter.com/G03BUULSS0 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 13, 2025

"Es importante precisar que la variación en el número total de víctimas se debe a la duplicidad de nombres. Se corroboró la identidad de personas qué ya habían sido registradas en más de una ocasión", explicó la Secretaría.

En el siniestro, cuyas imágenes han estremecido al país, resultaron heridas Matías Teodoro y su nieta, por lo que fueron llevadas al Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Estado de México.

Sin embargo, por la gravedad de las quemaduras, que afectaron el 90 por ciento de su cuerpo, Alicia fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, especializado en el tratamiento de lesiones por quemaduras, donde ayer falleció.

El miércoles, a las 14:20 horas, 10 minutos antes de que terminara su turno, una pipa que se había volcado momentos antes cerca del lugar, a la altura del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, explotó. Los más de 49 mil 500 litros que transportaba arrasaron todo a su alrededor. Las llamas alcanzaron a abuela y nieta.

Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame. Han sido días difíciles, sentimos la… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 13, 2025

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, lamentó la muerte de la señora Alicia.

"Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame. Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes", escribió Brugada en X, antes Twitter.

La historia de Alicia

Abuela y nieta asistían diariamente al paradero de Santa Martha, cercano al epicentro de la explosión, donde la mujer trabaja como checadora. Ella se encargaba de cuidar a su nieta porque su hija, Jessica, era madre soltera y labora como intendente.

Así lo hizo cuatro años seguidos. La abuela comenzó vendiendo dulces en el paradero, y luego pasó a ser la checadora de las combis que se detienen en el lugar, un punto neurálgico ya que conecta con el Metro, la zona oriente de la capital y el Estado de México, desde donde vienen y van millones de personas a diario.

Al momento de la explosión, la abuela sólo tuvo tiempo de una cosa: de cubrir a su nieta con su cuerpo. "Ella ama intensamente a sus nietas", contó luego desde el Hospital Magdalena de las Salinas su hermana, la señora Sandra Matías. "Ella le dice ‘Achul, mi Achul’ a su nieta", relata.

En los videos que se compartieron en las últimas horas en redes sociales, Alicia aparece segundos después de la explosión. La ropa prácticamente evaporada, sin cabello, con quemaduras en todo el cuerpo. Pero la abuela incólume avanza a pasos firmes, con su nieta entre los brazos.

Un agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fue uno de los primeros en acercarse cuando ve a la mujer caminar por la avenida. "Córrele, el niño. ¿Cómo está? Dámelo", le pide a la mujer, que sólo puede emitir quejidos. El oficial toma a la bebé, mientras se nota cómo los restos de ropa pegada a la piel de ambas se separa con dificultad.

El policía tomó a la bebé y, con la ayuda de un conductor de moto, la llevó al Hospital General 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La abuela, que momentos atrás había acabado hincada ante el cansancio y las lesiones, se puede ver un video más sentada, esperando a ser atendida.