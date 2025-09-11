Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en CdMx, operaba sin póliza de seguro.

ASEA informó que la póliza de seguro de la pipa que explotó este miércoles en el puente de La Concordia en Iztapalapa había vencido el pasado 12 de junio.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que Transportadora Silza, a cargo de la pipa que explotó este miércoles en inmediaciones del punte de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, y que dejó un saldo preliminar de tres muertos y 67 heridos, no contaba con una póliza de seguro vigente.

La ASEA aseguró, mediante un comunicado, que inspectores de dicha agencia y de la Comisión Nacional de Energía acudieron al lugar en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx). El organismo explicó que se inició un protocolo técnico para elaborar el informe de causa raíz y determinar posibles responsabilidades.

"En el ámbito de nuestras atribuciones como órgano regulador del sector hidrocarburos, esta Agencia dará puntual seguimiento a los hechos. En caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente", aseguró.

Póliza de pipa siniestrada concluyó en junio

De manera paralela, la ASEA dijo que llevó a cabo el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado. "La razón social identificada es Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza", expuso.

"En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni que ampare responsabilidad por daño ambiental para los permisos que tiene autorizados en la actividad de transporte de hidrocarburos. El vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., planta de almacenamiento con número de permiso G/029/LPA/2010, cuyo registro de póliza fue otorgado mediante el oficio ASEA/UGI/DGGOI/8511/2024 el 20 de septiembre de 2024. Cabe señalar que la vigencia de dicha póliza concluyó el 12 de junio de 2025", reveló la autoridad capitalina.

Posteriormente, explicó que en este mismo año, la planta ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro; sin embargo, dicha solicitud fue desechada. Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA.

"La ASEA y la SEMARNAT reiteran su compromiso con la seguridad industrial y operativa, así como con la protección al medio ambiente y de las personas. Asimismo, colaborará estrechamente con las instancias competentes para esclarecer las causas del incidente y reforzar las acciones de prevención que eviten la repetición de eventos similares", finalizó.

Hace unas horas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que por el accidente tres personas murieron y 67 se encuentran heridas. Los fallecidos serían un bebé y dos adultos.

"Hasta ahorita tenemos el resultado siguiente: 70 personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales, 51 hombres, 16 mujeres. De estas 70 personas lesionadas, lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron. Tenemos dos personas en calidad de desconocidas", dio a conocer desde el lugar de los hechos.

En un primer informe, la mandataria capitalina indicó que siniestro ocurrió cerca de las 14:20 horas en inmediaciones del Puente de la Concordia, luego de que una pipa cargada con 19 mil 500 litros de gas volcara sobre la vialidad, lo que generó una fuerte explosión, seguida de un incendio. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y pudieron ser vistas desde distintos puntos de la Alcaldía.