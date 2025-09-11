CdMx publica LISTA de heridos y hospitales donde los atienden por explosión de pipa

El siniestro ocurrió cerca de las 14:20 horas en inmediaciones del Puente de la Concordia, luego de que una pipa cargada con 19 mil 500 litros de gas volcara sobre la vialidad, lo que generó una fuerte explosión, seguida de un incendio.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que ya son tres muertos los que dejó la explosión de una pipa en el puente de La Concordia en la Calzada Ignacio Zaragoza registrada esta tarde en la Alcaldía Iztapalapa, y publicó a lista de 70 heridos que fueron trasladados a diversos hospitales para su atención.

"Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos. Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados", escribió Brugada en X.

La Jefa de Gobierno explicó que la lista fue elaborada con apoyo de autoridades de salud del Gobierno Federal.

Entre los heridos se encuentran menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad, pero reiteró que tanto las cifras y como lista están integradas con información preliminar que está sujeta a cambios. "Una gran parte de la personas que resultaron afectadas son del Estado de México", refirió.

Los heridos son atendidos en los hospitales Balbuena, Belisario Domínguez, Tacubaya, Rubén Leñero, Clínica del IMSS 53, Magdalena de las Salinas, ISSSTE Zaragoza, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Clínica Emiliano Zapata y Regional de Iztapalapa.

"No vamos a dejar este asunto simplemente así, vamos a estar apoyando", remarcó Brugada Molina.

"Ha habido la coordinación del Gobierno Federal. Esta la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina", añadió y agradeció el contacto permanente de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Jefa de Gobierno también confirmó que el conductor de la pipa se encuentra grave, pero permanece con vida y está siendo atendido.

"Conocemos el nombre de la empresa dueña de la pipa, es Silza, subsidiaria del grupo Tomza, ya se está en contacto con ellos, con la aseguradora, estamos muy al pendiente. Desde el Gobierno de la Ciudad vamos a apoyar a las personas, con la Gobernadora del Estado de México, para que se cumpla con los apoyos debidos que por derecho les corresponden”, aclaró.

El siniestro ocurrió cerca de las 14:20 horas en inmediaciones del Puente de la Concordia, luego de que una pipa cargada con 19 mil 500 litros de gas volcara sobre la vialidad, lo que generó una fuerte explosión, seguida de un incendio. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y pudieron ser vistas desde distintos puntos de la Alcaldía.

A raíz de ello, elementos de Protección Civil, bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al lugar para controlar la emergencia. Debido a los trabajos en la zona, la circulación fue cerrada en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia. Como alternativas viales, las autoridades recomendaron: Av. Texcoco, Av. Pantitlán, Circuito Exterior Mexiquense, Carretera Federal México Puebla y Eje 10 Sur.

Lista preliminar de heridos

Clara Brugada compartió que a través del número 55 5683 2222, de atención a emergencias de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se está brindando información a las personas que buscan a sus familiares.