Autoridades entregan los cuerpos de 10 víctimas del tren Atlacomulco a sus familias

Siete de las víctimas mortales del accidente del Tren de Atlacomulco eran originarios del municipio de San Felipe del Progreso. Las familias denunciaron dilación en la entrega de los cuerpos.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Las familias de las 10 personas que murieron luego de que el Tren de Atlacomulco embistiera ayer a un autobús de la línea Herradura de Plata, en el Estado de México, recibieron este martes los cuerpos de sus seres queridos tras de 20 horas de espera.

De acuerdo con los reportes, las familias de las víctimas arribaron al lugar del incidente, donde la dilación de las autoridades periciales les generó enojo y angustia. Posteriormente, se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex), lugar en el que esperaron durante la noche la entrega de los cuerpos.

Siete de las víctimas mortales eran originarios del municipio de San Felipe del Progreso, en donde se espera que se vele a los difuntos en el transcurso de las próximas horas. En el Hospital General de Atlacomulco, así como en Toluca, otras familias aguardan que sus seres queridos sobrevivan.

Son aproximadamente 55 las y los lesionados, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales públicos y privados. La FGJ-Edomex abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

Uno de los deudos señaló a medios de comunicación que la aseguradora de la empresa Herradura de Plata se hará cargo de cubrir los gastos funerarios. Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento de Atlacomulco, José Manuel Pérez, dijo que los heridos y familiares recibirán distintos apoyos.

Accidente despierta solidaridad

Vecinos de Atlacomulco hicieron un llamado a su comunidad para llevar cobijas, alimento, agua embotellada, así como algunas despensas a los familiares de las víctimas que se encuentran en los hospitales de municipios de Toluca, Atlacomulco y San Felipe del Progreso .

🚁 Continuamos apoyando a lesionados del accidente en #Atlacomulco.

En dos operaciones aéreas trasladamos a cuatro pacientes (dos hombres y dos mujeres) con distintos traumatismos a un hospital de tercer nivel en #Toluca. 🏥⚕️#ElPoderDeServir#SomosOficialíaMayor pic.twitter.com/lFARQvoHXl — Grupo Relámpagos (@GrupoRelampagos) September 8, 2025

A través de redes sociales, empresas dedicadas servicios médicos, traslados ambulatorios, atención psicológica e incluso a recargas de telefonía anunciaron que brindarán apoyo a los familiares de los lesionados que permanecen hospitalizados.

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas del lunes en el municipio de Atlacomulco, y fue captado por cámaras de seguridad. El video de los hechos se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con información de autoridades mexiquenses, en el percance se vio involucrado un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, mientras que el ferrocarril es propiedad de la empresa Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México).

En una grabación que circula en Internet se logra apreciar el momento en el que un autobús de dos pisos intenta ganar el paso al tren, sin embargo, no logra cruzar las vías debido al tránsito y termina siendo impactado por el ferrocarril.

Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México) emitió un comunicado, en el que expresó sus condolencias a familiares de las víctimas y lamentó el accidente ocurrido en el municipio de Atlacomulco, Edomex, en el que un tren arrolló a un autobús.

En dicho documento, la empresa también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades mexiquenses y facilitar la información requerida para que se lleven a cabo las indagatorias pertinentes en torno a este accidente.