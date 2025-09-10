VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves

Clara Brugada confirmó que 57 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, tras la explosión de una pipa cargada con 19 mil 500 litros de gas, ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que suman 57 heridos, 19 de ellos de gravedad, por la explosión de una pipa de gas registradas la tarde de ese miércoles en sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, la cual generó un incendio que alcanzó a 18 vehículos.

“A partir de la volcadura hubo un impacto de explosiones se generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales. Este lamentable accidente también ha implicado participación de 18 vehículos afectados, 19 de las personas trasladadas están graves y tenemos un conjunto de envío por diversas vías: cóndores, ambulancias”

El siniestro ocurrió cerca de la estación del metro Santa Marta Acatitla en el que las llamas alcanzaron varios metros de altura. A raíz de ello, elementos de Protección Civil y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al lugar para controlar la emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos 18 vehículos y una motoneta se vieron involucrados en el percance, lo que provocó el cierre de la circulación en la Autopista México Puebla entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia.

Acaba de haber una explosión de una pipa al parecer en los puentes de la Concordia en Iztapalapa Servicios de emergencia ya al lugar@Bomberos_CDMX @SGIRPC_CDMX @SSC_CDMX pic.twitter.com/KVpb1bNO0Y — MONITOR BACK_ONE 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@MonitorBack2025) September 10, 2025

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Miriam Urzua, confirmó que hasta el momento se registran 57 personas heridas por quemaduras, de segundo y tercer grado, quienes han sido trasladadas a diferentes hospitales. Sin embargo, tres de ellas fueron dirigidas en helicóptero.

"Es una pipa de 49 mil 500 litros, está en este momento incendiándose a consecuencia de que el gas tiene que terminar. Estamos usando agua [para apagar el fuego]", destacó.

Asimismo, Clara Brugada Molina destacó que ya instruyó a su gabinete a supervisar los trabajos y brindar apoyo a los afectados, por lo que pidió a los conductores ceder el paso a los vehículos de emergencias.

#PrecauciónVial | Permanece cerrada la vialidad en ambos sentidos de la Autopista México Puebla entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, por incendio de vehículo, servicios de emergencia laboran en el lugar. #AlternativaVial Av. Pantitlán y Av. Texcoco. pic.twitter.com/ZU78AmvuJD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

Metro cierra estación de la Línea A

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer que, como medida preventiva, se cerró la estación Santa Marta Acatitla de la Línea A debido al incendio registrado en su exterior. Esto con el objetivo de evitar que el humo ingrese a las instalaciones.

Sin embargo, el resto de las estaciones, desde Pantitlán a La Paz, continúan operando con normalidad. Con ello, las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones.

Además, el Cablebús informó que debido al incendio se ofrece el servicio provisional en la línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.