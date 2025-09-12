Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

La Fiscalía capitalina informó que en el primer peritaje realizado en el lugar de la tragedia en Iztapalapa no halló baches ni daños en el asfalto; el tanque de la pipa sufrió una "ruptura" al chocar con un "objeto sólido", lo que generó la fuga del gas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer este viernes el primer peritaje de la investigación de la volcadura y explosión de una pipa de gas el miércoles pasado, en la zona del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, y que dejó 10 muertos hasta ahora.

"La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación", subrayó la Fiscalía capitalina, luego de que en redes sociales se especulara con esta posibilidad como la causa de la volcadura de la pipa.

De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas "presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición", indicó la dependencia. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

El personal pericial de la institución, especializado en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos, concluyó.

A la par de las diligencias, la Fiscalía de la CdMx mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.