Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 3:32 pm

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.

Artículos relacionados

La Fiscalía capitalina informó que en el primer peritaje realizado en el lugar de la tragedia en Iztapalapa no halló baches ni daños en el asfalto; el tanque de la pipa sufrió una "ruptura" al chocar con un "objeto sólido", lo que generó la fuga del gas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer este viernes el primer peritaje de la investigación de la volcadura y explosión de una pipa de gas el miércoles pasado, en la zona del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, y que dejó 10 muertos hasta ahora.

"La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación", subrayó la Fiscalía capitalina, luego de que en redes sociales se especulara con esta posibilidad como la causa de la volcadura de la pipa.

De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas "presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición", indicó la dependencia. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

El conductor de la pipa de la empresa Silza sobrevivió a la tragedia.
El conductor de la pipa de la empresa Silza sobrevivió a la tragedia. Foto: Cuartoscuro

El personal pericial de la institución, especializado en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos, concluyó.

A la par de las diligencias, la Fiscalía de la CdMx mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional

"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
2

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

3

Los muertos por la explosión en Iztapalapa suben a 10; hay 54 hospitalizados

4

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
5

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

6

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
7

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Alito le sigue los pasos a Lilly Téllez y denuncia en Fox News una "narco-dictadura".
8

Alejandro Moreno acusa en Fox News que es perseguido; señala "narco-dictadura"

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
9

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

10

¡Viva la vida! Peña Nieto juega golf, su deporte favorito, en lujoso club de Madrid

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
11

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

Fuga de gas LP
12

Fuga de gas en ducto de Pemex enciende alertas en Tlaxcala; evacuan a 3 mil personas

Claudia Sheinbaum reconoció que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa utiliza prácticas similares a las de la SCJN, por lo que ya trabaja una reforma.
13

El Tribunal usa prácticas como las de la Corte, pero viene su reforma, dice Sheinbaum

14

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
15

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
1

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

Tormenta tropical "Mario" se forma en el Pacífico; habrá lluvia Michoacán y Guerrero.
2

"Mario" se forma en el Pacífico; Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero en alerta

Alito le sigue los pasos a Lilly Téllez y denuncia en Fox News una "narco-dictadura".
3

Alejandro Moreno acusa en Fox News que es perseguido; señala "narco-dictadura"

¡Toma precauciones! AICM suspenderá vuelos durante desfile militar aéreo del martes.
4

¡Toma precauciones! El AICM detendrá vuelos por desfile militar del 16 de septiembre

5

Los muertos por la explosión en Iztapalapa suben a 10; hay 54 hospitalizados

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al Primer Ministro canadiense, Mark Carney, para fortalecer inversión, comercio y cooperación bilateral entre México y Canadá.
6

Mark Carney llegará a México la próxima semana, informa Sheinbaum; abordarán comercio

Fuga de gas LP
7

Fuga de gas en ducto de Pemex enciende alertas en Tlaxcala; evacuan a 3 mil personas

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que la CIA opere en México.
8

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que agentes de la CIA operen en México

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
9

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

10

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

11

Claudia propone repartir el 15% extra que Piña pidió para la nueva SCJN antes de irse

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa
12

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa