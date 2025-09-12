La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa

La FES Cuautitlán confirmó ayer la muerte de Ana Daniela Barragán, estudiante de 19 años, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó el fallecimiento de la estudiante Ana Daniela Barragán Ramírez, víctima de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, la institución expresó sus condolencias por la muerte de la alumna, quien estudiaba Ingeniería en Alimentos. en sus instalaciones.

“Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria”, escribió la FES en sus redes sociales.

El novio de la estudiante, Brayan Ramos, también confirmó la noticia a través de su cuenta de Facebook, donde expresó que no sólo perdía a su mejor amiga, sino a la persona con la que planeaba pasar el resto de su visa, pues tenía planeado comprometerse con ella en un mes.

"El día de hoy no sólo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis 'guaguas' (como decía ella). Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir desde que te conocí. En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz mi bebé", se lee en la publicación.

El pasado 10 de septiembre, una pipa de gas explotó en inmediaciones del puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, dejando a ocho personas sin vida y 90 heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra Ana Daniela Barragán Ramírez, cuyo paradero permaneció desconocido hasta el jueves por la noche.

El caso de Ana Daniela se hizo viral gracias a que un elemento de Protección Civil de la Ciudad de México (CdMx) logró contestar su celular, que había sido dañado por el fuego, y brindar información sobre el accidente a los padres de la joven.

El funcionario, identificado como Francisco Bucio, respondió el dispositivo que se encontraba en mal estado y informar sobre el accidente a los datos de la joven, a quien pidió sus datos para comunicarse con ellos e caso de conocer la condición de la estudiante.

Sin embargo, tras realizar estudios de ADN, las autoridades confirmaron su fallecimiento, lo que cerro la incertidumbre sobre su paradero.

“Siempre te llevaré en el alma, porque no sólo me alegrabas mis días, me alegrabas la vida”, expresó Bryan Ramos, novio de la joven, tras conocer la muerte de su novia.

Hasta el momento, se han contabilizado ocho muertos, siete hombres y una mujer, por la explosión de la pipa en Iztapalapa, de acuerdo con el ultimo reporte emitido ayer por la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina,