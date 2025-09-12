Los muertos por la explosión en Iztapalapa suben a 10; hay 54 hospitalizados
12/09/2025 - 1:40 pm
Artículos relacionados
El Gobierno de la Ciudad de México informó que la explosión en Iztapalapa dejó 10 muertos y 54 hospitalizados.
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México informó este viernes que la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, aumentó a 10.
De acuerdo con el reporte oficial, al momento hay 54 personas internadas en diferentes unidades médicas y 22 ya fueron dados de alta.
Redacción/SinEmbargo
Lo dice el reportero
+ Sección
Opinión
Eduardo Cervantes y la congruencia
“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo
"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional
"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección
Opinión en Video
+ Sección