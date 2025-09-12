Los muertos por la explosión en Iztapalapa suben a 10; hay 54 hospitalizados

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la explosión en Iztapalapa dejó 10 muertos y 54 hospitalizados.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México informó este viernes que la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, aumentó a 10.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento hay 54 personas internadas en diferentes unidades médicas y 22 ya fueron dados de alta.