Jair Bolsonaro es hospitalizado de emergencia tras presentar hipo severo y vómitos

Hace dos días Bolsonaro había salido del hospital después de permanecer ingresado varias horas para someterse a una intervención cutánea.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de urgencia a un hospital en Brasilia tras presentar hipo severo, vómitos y presión arterial baja, informó este martes su hijo mayor, el Senador Flávio Bolsonaro.

"El Presidente Bolsonaro se sintió mal recientemente, con hipo severo, vómitos y presión arterial baja. Acudió al DF Star acompañado de agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, pues se trataba de una emergencia. Pido las oraciones de todos para que no sea nada grave", escribió en X, antes Twitter.

La hospitalización sucedió horas después de que Bolsonaro fuera condenado a pagar un millón de reales (unos tres millones 457 mil 600 pesos mexicanos) debido a comentarios racistas que hizo durante su mandato presidencial.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

El pasado 11 de septiembre, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por organización criminal en el marco de la trama por intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

El Tribunal Supremo de Brasil dicto la sentencia luego de concluir por cuatro votos a uno, la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

La mayoría del Tribunal llegó después de que la Magistrada Cármen Lúcia haya declarado que existen pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Bolsonaro trató de llevar a cabo un intento de golpe de Estado en el país sudamericano, según informó el diario brasileño O Globo.

"Bolsonaro practicó los crímenes imputados", dijo la Jueza al emitir su voto, poniéndose del lado de los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino, con lo que el marcador es de tres a uno a favor.

Con su postura, que deja el tablero a tres votos a uno, se suma a la decisión de los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, y Flávio Dino.

El expresidente está en prisión domiciliaria a la espera de que un Juez decida dónde cumple la condena.