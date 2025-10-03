Nayib Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas de El Salvador

El Gobierno de El Salvador prohibió el lenguaje inclusivo en escuelas del país para prevenir que (influencias ideológicas externas) incidan en la formación de niñas, niños y adolescentes.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de El Salvador prohibió ayer el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país, por lo que las instituciones deberán abstenerse de emplear expresiones consideradas como alteraciones indebidas del idioma.

"Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país", escribió ayer Nayib Bukele en su mensaje, en el que también compartió una publicación de su Ministra de Educación, Karla Trigueros.

Las autoridades señalaron que la medida tiene como objetivo asegurar el uso adecuado del idioma en materiales escolares, libros y comunicaciones oficiales, además de prevenir que influencias ideológicas externas incidan en la formación de niñas, niños y adolescentes.

As of today, the so-called “inclusive language” is prohibited in all public educational centers in our country. https://t.co/4JXb9ez3yC — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 3, 2025

¿Qué palabras están prohibidas en El Salvador?

De acuerdo con el documento difundido en redes sociales, se prohíben expresiones como “amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs” y cualquier otra modificación lingüística vinculada a la ideología de género. La orden establece que su cumplimiento es obligatorio a nivel nacional.

El dictamen fue dirigido a directores, personal administrativo y dependencias del Ministerio de Educación, por lo que obliga a todos los materiales oficiales, circulares y documentos administrativos mantener un lenguaje uniforme, claro y sin modificaciones ideológicas.

La disposición marca un nuevo paso en las reformas educativas impulsadas por Bukele desde que nombró a Trigueros como Ministra en agosto. En esa ocasión, el Presidente encomendó a la funcionaria liderar un proceso de transformación del sistema educativo con énfasis en disciplina y orden.

Esta noche he juramentado a la Capitán y Doctora @KarlaETrigueros como Ministra de Educación. Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva Ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el… pic.twitter.com/ZGsmwnEwKa — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 15, 2025

Políticas reformistas de Bukele

Otras medidas aplicadas por la nueva titular del Ministerio de Educación, a petición de Bukele, fue la exigencia de que los estudiantes acudieran con uniforme limpio, cabello corto y profesaran respeto hacia los docentes. Desde entonces, la disciplina escolar ha sido reforzada mediante controles diarios en los centros educativos.

Directores de escuelas públicas deben recibir a los alumnos cada mañana para verificar su presentación personal. Quienes incumplan las normas de uniforme o corte de cabello adecuado son devueltos a sus hogares, mientras que los maestros que no hagan cumplir estas disposiciones podrían enfrentar sanciones.

La orden ha provocado que cientos de estudiantes sean enviados a cortarse el cabello antes de ingresar a clases. Incluso, se han registrado largas filas en barberías y peluquerías debido al cumplimiento estricto de la nueva normativa.

Hoy envié el memorándum sobre el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigor el 1 de septiembre en todos los centros educativos públicos. Con este reglamento fomentaremos valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes,… pic.twitter.com/MXQ50gZpvu — Karla Trigueros (@KarlaETrigueros) August 24, 2025

Las medidas se enmarcan en la estrategia gubernamental de disciplina escolar que, según Bukele, busca evitar que las instituciones educativas vuelvan a ser espacios donde operen las pandillas, como ocurrió en décadas anteriores. Con ello, aseguró que estas acciones complementan su política de seguridad.