Jueza niega amparo a contralmirante Farías señalado por red de huachicol fiscal

La Jueza retiró la suspensión otorgada al Contralmirante Farías, por lo que podrá ser detenido; es uno de los señalados por liderar red de "huachicol fiscal".

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– Una Jueza federal ha retirado el amparo que protegía a Fernando Farías Laguna, Contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) y señalado por el Gobierno federal de participar en una red de "huachicol fiscal", por lo que podrá ser detenido en cuanto sea ubicado por las autoridades.

La Jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, Jueza Décima Primera de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, negó la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo a Farías Laguna, y declaró sin materia el incidente de suspensión "contra el acto consistente en la orden de aprehensión dictada el 19 de agosto de 2025", de acuerdo con los estrados del Poder Judicial.

Por lo tanto, el contralmirante, sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya no cuenta con protección ni para evitar la orden de aprehensión en su contra ni para evitar su captura. Además, si es detenido, el delito de "huachicol" fiscal conlleva prisión preventiva.

El argumento de la Jueza para tumbar la protección que le había otorgado en su momento al Contralmirante Farías es "por existir diversa suspensión definitiva concedida al citado quejoso y otros el 24 de septiembre del año en curso" en otro incidente de suspensión del Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas.

Se trata del conjunto de amparos promovidos por los abogados Francisco Javier Rodriguez Smith Macdonald y Eribel Mejía Barrios a nombre del Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, contra posibles órdenes de aprehensión o actos para incomunicarlos o forzar su desaparición sin que ellos estuvieran enterados.

Sin embargo, los hijos del expresidente rechazaron que hayan solicitado este tipo de medidas. “El Secretario de Organización no solicitó nada, por eso no está su firma. Tampoco autorizó”, confirmó a SinEmbargo una fuente de Morena.

Ninguno ratificó esta solicitud, ni siquiera el mando de la Marina, y ahora esta doble solicitud de protección le ha servido como argumento a la Jueza de la capital para revertir la suspensión otorgada al Contralmirante Farías.

Por lo tanto, Farías Laguna es prófugo de la justicia. El próximo 20 de octubre, el Contralmirante deberá comparecer ante el Juez Mario Elizondo Martínez en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que su audiencia se retrasara esta semana.

La defensa había solicitado el cambio de fecha señalando a la Fiscalía General de la República (FGR), pues afirmaron que las autoridades les entregaron la copia de la carpeta de investigación en su contra muy tarde y de forma incompleta, pues se trata de un documento de unas 19 mil fojas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de Claudia Sheinbaum, señala a Farías Laguna como uno de los investigado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, pues encabezaría una red de corrupción relacionada con "huachicol fiscal".

Hace un par de semanas, un Juez federal vinculó a proceso a las 14 personas detenidas –incluido el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando– por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con combustible ilegal que evade impuestos, clasificado como "huachicol fiscal", en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos mujeres a la cárcel federal femenil de Morelos. Una tercera mujer, con 12 semanas de embarazo, permanecería en arraigo domiciliario con brazalete electrónico.

Durante la audiencia, uno de los marinos denunció amenazas dentro del penal y solicitó su traslado a una prisión militar, pero el Juez rechazó la petición, indicando que antes debe evaluarse si ese tipo de centro cumple con las condiciones procesales necesarias.

La FGR les imputó el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, que es como se procesan ante la justicia los casos de huachicol fiscal. Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años.

Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.