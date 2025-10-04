Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 7:20 pm

El Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria pero que no debe tener un carácter retroactivo.

Artículos relacionados

Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el ajuste que se realizó a su iniciativa con el propósito de hacerla retroactiva; postura a la que se sumó el Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. 

Ciudad de México, 03 de octubre (SinEmbargo).- El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo esta mañana que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo resulta necesaria, pero acotó que esta no debe ser de carácter retroactivo.

Aguilar Ortiz mencionó en entrevista que el artículo transitorio que se incorporó a la iniciativa tiene que ajustarse pues, de no hacerlo, se permitirían cambios a juicios en curso, lo que estaría contraviniendo lo que la Constitución establece en la materia.

De esta forma, el Ministro se sumó a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien también se opuso a darle un carácter retroactivo a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo aprobada el miércoles en el Senado de la República.

Por la misma razón, la mandataria pidió a la Cámara de Diputados revisar el transitorio que permite aplicar estos cambios también a juicios de amparo en curso.

"Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina de ayer.

En la reunión que el Ministro Aguilar Ortiz sostuvo con medios de comunicación este viernes, subrayó que "en la actualidad el proceso del amparo está muy burocratizado o hay muchos medios de impugnación que hacen que los juicios de hagan interminables, entonces, sí es necesario simplificar buena parte del procedimiento en algunos casos el tema de la ejecución de sentencia".

La reforma a la Ley de Amparo tiene el propósito de fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos y, particularmente, emprender las modificaciones legales que permiten a ciertos actores abusar de este recurso, sobre todo en el caso de créditos fiscales.

En entrevista con SinEmbargo al aire, el abogado Jaime Cárdenas Gracia explicó que la reforma a la ley de Amparo propuesta por la Presidenta Claudia Shienbaum Pardo representa un golpe para los grandes empresarios, como Ricardo Salinas Pliego, que durante años se aprovecharon de recursos legales para retrasar el pago de impuestos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en México tras ser deportada de EU

Insultos de Trump a los mexicanos
2

Trump recurre a imágenes degradantes de mexicanos en su guerra contra los demócratas

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
3

Grupo México, del mexicano Germán Larrea, lanza oferta para comprar 100% de Banamex

Trump dice que Hamás acepto su acuerdo de paz; ordena a Israel detener ataques en Gaza
4

Trump dice que Hamás ya aceptó su propuesta y pide a Israel que frene bombardeos

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
5

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

¿Qué hacer el fin de semana?
6

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

El Tesoro de EU planea acuñar moneda de un dólar con el rostro de Trump
7

El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

Bad Bunny despierta el rechazo de MAGA; piden boicotear su Súper Bowl
8

MAGA no quiere a Bad Bunny en el Super Bowl porque critica a Trump y canta en español

El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto Becerril, fue hallado muerto en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía estatal.
9

El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

10

Viernes muy mexicano: ¿Qué es y cómo participar en esta iniciativa del Gobierno?

11

Adán Augusto, El Mil Usos

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
12

SRE: Mexicanos detenidos en Israel "están bien"; serán repatriados "lo antes posible"

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
13

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

14

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

15

Notas sobre el PRI y Televisa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria pero que no debe tener un carácter retroactivo.
1

Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto Becerril, fue hallado muerto en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía estatal.
2

El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

El Tesoro de EU planea acuñar moneda de un dólar con el rostro de Trump
3

El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
4

Grupo México, del mexicano Germán Larrea, lanza oferta para comprar 100% de Banamex

Trump dice que Hamás acepto su acuerdo de paz; ordena a Israel detener ataques en Gaza
5

Trump dice que Hamás ya aceptó su propuesta y pide a Israel que frene bombardeos

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
6

SRE: Mexicanos detenidos en Israel "están bien"; serán repatriados "lo antes posible"

Víctima del atentado en Mánchester pudo fallecer por disparos de la Policía
7

Víctima del atentado en Mánchester murió por disparo de policía, aceptan autoridades

8

Viernes muy mexicano: ¿Qué es y cómo participar en esta iniciativa del Gobierno?

Sean "Diddy" Combs recibió una sentencia de 50 meses de cárcel.
9

Sean "Diddy" es condenado a 4 años de cárcel por cargos relacionados a prostitución

10

Autoridades capturan a el “Terry”, presunto miembro del Cártel Nuevo Imperio, en CdMx

Tiran balazos durante concierto de narcocorridos en Guanajuato.
11

VIDEO ¬ Hombre tira balazos al aire en concierto de Tito Torbellino Jr. en Guanajuato

El Contralmirante Farías, señalado por la red de huachicol fiscal, perdió la suspensión contra su detención.
12

Jueza niega amparo a contralmirante Farías señalado por red de huachicol fiscal