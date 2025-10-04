Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el ajuste que se realizó a su iniciativa con el propósito de hacerla retroactiva; postura a la que se sumó el Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

Ciudad de México, 03 de octubre (SinEmbargo).- El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo esta mañana que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo resulta necesaria, pero acotó que esta no debe ser de carácter retroactivo.

Aguilar Ortiz mencionó en entrevista que el artículo transitorio que se incorporó a la iniciativa tiene que ajustarse pues, de no hacerlo, se permitirían cambios a juicios en curso, lo que estaría contraviniendo lo que la Constitución establece en la materia.

De esta forma, el Ministro se sumó a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien también se opuso a darle un carácter retroactivo a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo aprobada el miércoles en el Senado de la República.

Por la misma razón, la mandataria pidió a la Cámara de Diputados revisar el transitorio que permite aplicar estos cambios también a juicios de amparo en curso.

"Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina de ayer.

En la reunión que el Ministro Aguilar Ortiz sostuvo con medios de comunicación este viernes, subrayó que "en la actualidad el proceso del amparo está muy burocratizado o hay muchos medios de impugnación que hacen que los juicios de hagan interminables, entonces, sí es necesario simplificar buena parte del procedimiento en algunos casos el tema de la ejecución de sentencia".

La reforma a la Ley de Amparo tiene el propósito de fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos y, particularmente, emprender las modificaciones legales que permiten a ciertos actores abusar de este recurso, sobre todo en el caso de créditos fiscales.

En entrevista con SinEmbargo al aire, el abogado Jaime Cárdenas Gracia explicó que la reforma a la ley de Amparo propuesta por la Presidenta Claudia Shienbaum Pardo representa un golpe para los grandes empresarios, como Ricardo Salinas Pliego, que durante años se aprovecharon de recursos legales para retrasar el pago de impuestos.