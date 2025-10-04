¿Qué es el yogurt griego y por qué integrarlo a la dieta diaria?

Se puede integrar en el desayuno con fruta o se puede usar de sustituto de crema y colocar sobre unos tacos dorados, existen varias formas de integrar el yogurt griego a las comidas diarias.

Ciudad de México, 4 de octubre (sinEmbargo).- En busca de llevar una vida más sana, la alimentación juega un papel importante y hay un elemento que aporta proteína natural además de calcio, se tarta del yogurt griego.

¿Qué es el yogurt griego?

Este yogurt se prepara de manera similar al yogurt tradicional con leche pasteurizada a la que se le añaden cultivos bacterianos, ya que el yogurt está fermentado se filtra para concentrar sus nutrientes y sus beneficios, lo que le brinda más textura y mayor contenido de proteína.

Alpura presentó su nuevo Yoghurt Griego elaborado con leche 100 por ciento de sus ranchos, utilizando el método original de separación que concentra la proteína y otorga una cremosidad natural. “En Alpura estamos orgullosos de lanzar Griego, un yoghurt inspirado en el método auténtico, elaborado en nuestra Planta Cuautitlán, con leche 100 por ciento de vaca", dijo Tanya Avellán, directora general de Alpura.

¿Qué beneficios tiene integrar el yogurt griego a mis comidas?

El yogurt griego es rico en proteínas ya que contiene caseína que se digiere lentamente por lo que el musculo se sigue construyendo durante el día, favorece la recuperación muscular y aumenta la saciedad.

Es importante revisar que sea deslactosado, ya que brindará una fácil digestión y es ideal para las personas intolerantes a la lactosa. Además, los carbohidratos que contiene ayudan al rendimiento y a regular la glucosa.

Alpura Griego ofrece 11 gramos de proteína natural por porción de 125 gramos, 0 por ciento grasa, y una textura cremosa. El producto es deslactosado—ideal para los 7 de cada 10 mexicanos con algún grado de intolerancia a la lactosa—. Además, contiene probióticos que favorecen la digestión, fortalecen la microbiota intestinal y refuerzan el sistema inmune, convirtiéndose en una opción práctica y saludable que responde a las tendencias de bienestar y nutrición que buscan hoy los consumidores.