Israel y Hamás inician en Egipto negociaciones sobre plan de paz propuesto por EU

Medios de comunicación de Egipto confirmaron que han dado inicio las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre el acuerdo de paz propuesto por el Gobierno de Estados Unidos, luego de que el grupo palestino aceptara liberar a todos los rehenes israelíes.

EL CAIRO, 6 oct (Xinhua).- Las conversaciones indirectas entre las delegaciones de Israel y de Hamás comenzaron hoy lunes en Egipto para discutir un marco para el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, informó la cadena de televisión estatal Al Qahera News TV de Egipto.

Las conversaciones, organizadas por mediadores egipcios y qataríes en la ciudad de Sharm El Sheikh, en el mar Rojo, se centran en "preparar el terreno" para el posible intercambio, de acuerdo con el canal de noticias.

Con la prioridad de centrarse y ampliar los "puntos en común" entre Israel y Hamás, los mediadores están trabajando activamente con ambas partes para "establecer un mecanismo para la liberación de todos los detenidos a cambio de prisioneros", indicó.

El sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio señaló que las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás de hoy abordarían "las condiciones y los detalles en el terreno" para el intercambio de "todos los detenidos israelíes y prisioneros palestinos" bajo el plan de alto el fuego de 20 puntos para Gaza propuesto por Estados Unidos.

El domingo, fuentes egipcias informaron a Xinhua que la delegación de Hamás había llegado a Egipto para preparar las negociaciones con la parte egipcia de hoy en Sharm El Sheikh, durante las cuales ambas partes debatirían la aplicación de la primera fase del plan propuesto por Estados Unidos.

Después de la reunión con Hamás, la parte egipcia sostendrá otra reunión por separado con la delegación israelí. Los resultados de ambas negociaciones se comunicarían al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno del Presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, a su llegada a Egipto, añadieron las fuentes.

El domingo por la mañana, un funcionario de seguridad egipcio, quien pidió el anonimato, confirmó que la delegación israelí había llegado a Egipto y que se esperaba la llegada de los mediadores estadounidenses el martes o el miércoles. Está previsto que las negociaciones duren tres días.

De acuerdo con fuentes palestinas, la delegación de Hamás está encabezada por el alto funcionario Khalil al-Hayya, quien viajó a Egipto por primera vez desde que sobrevivió a un intento de asesinato en Doha, Qatar, el mes pasado, para participar en las conversaciones indirectas con Israel.

Las conversaciones indirectas tienen lugar tras el anuncio de Hamás de que liberaría a todos los rehenes israelíes capturados desde el 7 de octubre de 2023, en virtud del plan estadounidense. Funcionarios israelíes dicen que el grupo aún tiene en su poder a 48 rehenes, incluidos 20 que se cree están vivos. Sin embargo, Hamás no ha abordado otras disposiciones, en particular el desarme, que Israel insiste en que es esencial para cualquier tregua.