Los 6 mexicanos detenidos por Israel llegan al AICM; los reciben familiares y amigos

Los seis connacionales fueron recibidos en la Base Aérea Militar del AICM, donde se les realizó revisión médica y trámite migratorio.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- Después de permanecer detenidos en Israel, los mexicanos Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán arribaron este miércoles al país, en un vuelo procedente de Estambul, Turquía.

A su llegada, los connacionales fueron recibidos por familiares, amigos y el Canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se les realizó una revisión médica y se completó su trámite migratorio.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que “reafirma su prioridad de velar por la integridad física y los derechos de las y los connacionales en el exterior hasta su retorno seguro a nuestro país”.

Los seis mexicanos fueron detenidos por autoridades israelíes mientras participaban en la Global Sumud Flotilla, que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Tras su liberación, fueron trasladados primero a Jordania, donde recibieron apoyo del Embajador de México, y luego hicieron escala en Estambul antes de continuar su viaje hacia la Ciudad de México, acompañados por el Cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro.

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto, uno de los mexicanos relató haber sido sometido a secuestro, incomunicación y tortura durante su detención.

El activista explicó que los ataques de Israel comenzaron incluso en mar abierto, con drones y explosivos sobre las embarcaciones, y detalló maltratos físicos, como golpes y llaves que provocaron lesiones a algunos integrantes. Además, añadió que todo el proceso fue documentado y que buscan denunciar estas acciones públicamente.

“Llevamos una semana incomunicados. Hubo tortura por parte del Gobierno de Israel. El maltrato es inaceptable, la tortura es inaceptable. Lo que queríamos era llevar ayuda humanitaria frente a un genocidio perpetrado contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza y de Cisjordania”.

El mexicano también denunció que tanto Estados Unidos como Israel tienen responsabilidad en la situación que viven los palestinos, señalando que “el autor intelectual del genocidio es Estados Unidos y Donald Trump. Y el autor material del genocidio es Israel y Benjamín Netanyahu”.