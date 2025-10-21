Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 10:34 pm

Felipe Calderón fue captado junto al líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, durante un informe de labores que presentó Margarita Zavala, esposa del expresidente, quien planteó un posible regreso a la política en una entrevista.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa (FCH) fue captado hoy junto al líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, durante un informe de labores que presentaron algunos diputados del blanquiazul, incluyendo a Margarita Zavala, esposa del exmandatario federal, quien dijo sentir interés por volver a la política durante una entrevista.

A través de redes sociales, Romero Herrera compartió una publicación sobre el evento en el que la legisladora Zavala y los legisladores Héctor Saúl Téllez Hernández y Federico Döring informaron sobre su actividad en la Cámara de Diputados.

"Su trabajo como legisladores federales demuestra resultados y un profundo compromiso con las familias mexicanas", indicó el dirigente nacional del PAN en su publicación, misma que acompañó con varias fotografías, en una de las cuales aparece junto a Calderón Hinojosa.

FCH plantea su interés en regresar a la política

Este mismo lunes, el expresidente sostuvo una conversación con la comunicadora Azucena Uresti, en la cual planteó un posible regreso a la vida política, lo cual dependerá de cómo evolucione el relanzamiento de Acción Nacional.

“Me interesa saber exactamente en qué consiste y, sobre todo, cómo se ejecuta este proceso de relanzamiento, que no es el primero que ha habido en la historia del PAN, antes de tomar una decisión personal que pueda implicar reincorporarme a la política activa o no. Esa es mi respuesta”, comentó Calderón en la entrevista.

Durante la misma conversación, el exmandatario estatal dijo ver avances sobre la apertura del PAN para acercarse a la ciudadanía, y declaró que esa es "la demanda más importante y la necesidad más importante que tiene el partido".

Felipe Calderón Hinojosa también mostró su inconformidad ante la negativa del blanquiazul de formar alianzas con otros partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), pues dijo que "hay gente buena y hay gente muy mala en los partidos, en todos".

En el mismo sentido, indicó que el "divorcio" del PAN con las demás fuerzas políticas debe ser "muy respetuoso", pero ahondó en que el partido "tiene que reconstruir su propia identidad a partir de su referencia personal".

"Es decir, el PAN, para que sea conocido como PAN, tiene que ser identificado por los ciudadanos con sus siglas, con sus liderazgos, con sus militantes", añadió.

PAN se relanza y dice no a las alianzas

Las declaraciones de Felipe Calderón se dan luego de que el PAN realizó 18 de octubre su evento de "relanzamiento", durante el cual su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, afirmó que el partido no se presentará a ninguna elección en alianza "ni pasada, ni presente, ni futura".

El líder panista dijo que no dependerán de esos acuerdos partidistas porque así lo pidieron sus militantes. "Ninguna sigla se antepondrá al PAN", afirmó.

Esto luego de que en el 2021, a instancias de Claudio X. González, PAN, PRD y PRI fueran por primera vez en una alianza electoral formal durante las elecciones intermedias a nivel federal, donde les fue mal. En 2024 repitieron y les fue peor. El PRD perdió el registro y PRI y PAN tocaron mínimos.

En un discurso con referencias a "Dios", a "Diosito" y a "las hermanas y hermanos", Romero expuso que el PAN volverá a sus valores para defender a la Patria, a la familia y a la libertad.

Se acabaron las cadenas, dijo, y nunca jamás en el PAN alguien podrá decidir si puedes ser panista o no.

Por ello, planteó, la apertura del PAN será total: desde la afiliación, gracias a una plataforma tecnológica, para que ésta sea inmediata.

