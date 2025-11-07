El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Gracias al trabajo de James Watson y Francis Crick se descubrió que el ADN tiene forma de doble hélice.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- James Watson, científico estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad, según información difundida este viernes.

El deceso del biólogo fue confirmado por el Laboratorio Cold Spring Harbor, institución de la que fue director y presidente, además de ser colaborador durante más de 50 años.