El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 4:25 pm

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Gracias al trabajo de James Watson y Francis Crick se descubrió que el ADN tiene forma de doble hélice.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- James Watson, científico estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad, según información difundida este viernes.

El deceso del biólogo fue confirmado por el Laboratorio Cold Spring Harbor, institución de la que fue director y presidente, además de ser colaborador durante más de 50 años.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

+ Sección

Galileo

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
1

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
2

Irán quería matar a la Embajadora de Israel en México pero se frenó el complot: EU

Emmanuel Macron y Claudia Sheinbaum
3

Sheinbaum y Macron pactan exhibir códices Azcatitlán y Boturini en México y Francia

Más allá de Carlos Manzo.
4

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

5

La cancelación de más de mil vuelos provoca caos en EU: no hay solución a corto plazo

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
6

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

La Fiscalía de Michoacán confirmó que el asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años; dijo que en el homicidio participaron más de dos personas.
7

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

“El Mencho”, “El Chayo”
8

Los grandes capos michoacanos se malcriaron del otro lado: “El Mencho”, “El Chayo”...

Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de 1 billón de dólares a Musk
9

Elon Musk se enfila para ser el primer billonario del mundo tras el aumento de Tesla

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
10

Mafias factureras

El SAT invita a participar en el Sorteo Buen Fin
11

El Sorteo Buen Fin ofrece 400 millones de pesos en premios; así puedes participar

Roger Waters, músico, compositor y activista de Pink Floyd
12

Roger Waters felicita a Claudia Sheinbaum por brindar asilo político a Betssy Chávez

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
13

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

La FGR solicitó una orden de captura contra el Contraalmirante Fernando Farías Laguna por el delito de "huachicol fiscal", luego de no presentarse a audiencia.
14

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

María Corina Machado dio a conocer un "programa masivo de privatización", el cual incluye ofrecer al mercado extranjero los recursos naturales de Venezuela.
15

Corina pone Venezuela en venta: ofrece a capitalistas “todo, no sólo petróleo y gas"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.
1

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Habitantes de Uruapan marcharon hacia el Centro Histórico de este municipio para exigir justicia por el asesinato Carlos Manzo y demandar fin a las extorsiones.
2

Uruapan se moviliza en marcha por la paz; Alcaldesa exige justicia y acabar extorsión

El SAT invita a participar en el Sorteo Buen Fin
3

El Sorteo Buen Fin ofrece 400 millones de pesos en premios; así puedes participar

Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de 1 billón de dólares a Musk
4

Elon Musk se enfila para ser el primer billonario del mundo tras el aumento de Tesla

5

La cancelación de más de mil vuelos provoca caos en EU: no hay solución a corto plazo

La Secretaría de Cultura anunció la Feria “Voces Vivas 2025”, que reunirá a comunidades indígenas con música, arte y lenguas originarias.
6

VIDEO ¬ ¡Qué música más linda! Hoy hubo bandas infantiles en “la mañanera”. ¿Por qué?

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
7

Irán quería matar a la Embajadora de Israel en México pero se frenó el complot: EU

Sheinbaum reitera atención a la causas y atención a jóvenes tras asesinato de Carlos Manzo
8

"Tenemos que hacer todo para que ningún joven se acerque a la delincuencia": Claudia

Juez negó petición a Doña Carlota; permanecerá en prisión.
9

Una Jueza niega cambio de medida cautelar a Doña Carlota; permanecerá en prisión

Agenda de este fin de semana
10

¿Qué hacer? Juan Gabriel, libros y Giselle este fin de semana en la Ciudad de México

Estados Unidos ataca otra lancha en el Mar Caribe
11

Estados Unidos ataca otra lancha en el Mar Caribe y deja tres personas fallecidas

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
12

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García