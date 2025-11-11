VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

En esta entrega de VERSUS se abordó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia integral con 12 ejes y más de 100 acciones encaminadas a pacificar la entidad tras el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El programa contempla una inversión de 57 mil millones de pesos y será supervisado personalmente por la mandataria, quien se comprometió a realizar visitas periódicas al estado y a rendir informes mensuales sobre sus avances durante sus conferencias matutinas.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El anuncio del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reavivado el debate sobre cómo se debe enfrentar la violencia y el control que el crimen organizado ejerce en la entidad. Los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez coincidieron en que el combate a la extorsión será clave para desmantelar las redes criminales que durante años se han incrustado en la vida económica y política del estado.

La periodista Ana Lilia Pérez señaló que el principal foco de atención debe ser la extorsión, práctica que alimenta la estructura económica de los grupos delictivos.

“La principal problemática en el tema de seguridad en Michoacán deriva de la extorsión y de las pugnas entre grupos delincuenciales que pelean por ejercer el cobro de piso. Me parece que uno de los puntos centrales para que tenga efecto todo lo que se anunció ayer es que se avance en el combate a la extorsión porque en Michoacán el crimen organizado obtiene de esta renta criminal la mayor parte de sus ingresos”, advirtió.

Pérez destacó además que el trabajo de inteligencia anunciado por el Gobierno federal podría marcar un punto de inflexión si se aplica con rigor. “Ese trabajo puede ser la prueba para que algo cambie en esa entidad”, afirmó.

Por su parte, el periodista Alejandro Páez recordó que el fenómeno de la extorsión en Michoacán no es sólo un problema del comercio local, sino parte de un entramado económico más complejo. “El caso de Michoacán es muy particular, hay mucho dinero y una industria muy poderosa, todo eso le incrementa un montón de codicia a los cárteles”, explicó.

Páez recordó que la crisis michoacana tiene raíces profundas y una larga historia de complicidad política. “La mafia más pesada de México dispuesta a todo es esa michoacana. En Michoacán hay narcopolítica, las alcaldías fueron tomadas por el crimen organizado disfrazados del PRI. Hace más de 40 años Cuauhtémoc Cárdenas le pide a la federación que entre el Ejército al estado, ¿y qué hace? Comete un montón de atropellos, llegan y desaparecen personas”, relató. “Si resuelves Michoacán, resuelves casi toda la región”, subrayó.

Este domingo, la Presienta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad presentaron el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el cual se implementará para pacificar dicha entidad, misma que fue creada a raíz del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que estará basada en 12 ejes que incluyen 100 acciones.

La Jefa del Ejecutivo federal se comprometió a supervisar personalmente la implementación del mismo, por lo que realizará visitas periódicas al estado, además de que presentará informes mensuales de los avances durante su conferencia matutina.

"A todas y todos los michoacanos, les decimos no están solos. Su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda. Personalmente daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la 'mañanera del pueblo'", dijo Sheinbaum.

La Presidenta destacó que tras el homicidio del Edil de Uruapan instruyó a las y los integrantes de su Gabinete que se reunieran con representantes de todos los sectores de la sociedad michoacana, incluyendo a autoridades municipales, agricultores, pueblos originarios, trabajadores, familiares de víctimas e iglesias, entre otros. Estos encuentros permitieron diseñar el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

Detalló que dicha estrategia consta de 12 ejes que incluyen más de 100 acciones distintas, mientras que para su implementación se destinará una inversión de 57 mil millones de pesos, de los cuales una parte serán con inversión mixta.

Al respecto, Alina Duarte consideró que el plan anunciado por la Presidenta Sheinbaum representa un cambio de enfoque frente a la militarización que caracterizó a gobiernos anteriores.

“Me parece que esto es un mini gobierno lo que ha expuesto la Presidenta en Michoacán. Cuando hablábamos de que la respuesta no era solamente más militares o más policías, no habíamos terminado de concretar un proyecto que fuese a la raíz de las causas”, dijo.

Duarte recordó que “mucho se le criticó a Calderón de su estrategia enfocada a atacar al crimen organizado y dejar un baño de sangre en el país”, por lo que valoró que la nueva estrategia contemple justicia social. “Veremos los resultados de este plan, hay quienes dicen que llega tarde, yo no creo que llegue tarde… sí hay otro camino posible”, sostuvo.

Finalmente, la periodista Perla Velázquez planteó que la crisis de Michoacán debe atenderse con un enfoque integral. “Hay que tratar de responder esta pregunta que tenemos ahora: ¿cómo salvar Michoacán? Y si en verdad tiene salvación un estado que ha estado inmerso en la violencia y que por muchísimos años estuvo abandonado”, dijo.

Velázquez destacó que el plan de Sheinbaum “no nada más va a atacar la extorsión, se va a buscar resarcir muchos problemas con la intención de trabajar en pobreza, con los jóvenes y mujeres que han visto en el crimen organizado una salida para sobrevivir”.